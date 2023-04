Marseille doit-il se tourner vers la ligue belge pour acheter des joueurs cet été ?

L’Olympique de Marseille est un club passionnant à suivre, et bien que l’équipe phocéenne ait connu une grosse période de creux il y a quelques années, ils semblent à nouveau en forme. L’OM a éliminé le Paris Saint-Germain lors des huitièmes de finale de la Coupe de France et même si elle s’est inclinée face à Annecy par la suite, l’équipe joue mieux qu’auparavant.

En Ligue 1, les résultats sont plus que satisfaisants avec une seconde place reprise depuis peu, et bien que les chances de rattraper le PSG soient minces, la qualification en Ligue des Champions semble assurée. Cependant, l’été approche et c’est donc bientôt le moment pour toutes les équipes de recruter des joueurs pour se préparer à la saison suivante.

Ainsi, la question se pose : L’Olympique de Marseille doit-il chercher à recruter des joueurs en Belgique pour solidifier son effectif ? En effet, la Jupiler Pro League possède des joueurs qui pourraient être intéressants pour le club marseillais.

Une équipe déjà au fort potentiel

L’Olympique de Marseille l’a prouvé lors de sa rencontre face à Reims récemment, l’équipe est de retour. Le doublé d’Alexis Sanchez est la preuve que les Marseillais ont des joueurs de talent qui sont là pour gagner des titres. Une victoire qui tombe à pic après une baisse de moral liée au nul face à Strasbourg.

Pourtant, le prodige Sanchez n’est pas sécurisé par le club et les autres clubs européens commencent à le surveiller pour un possible recrutement lors du prochain Mercato. D’ailleurs, les dirigeants du club vont devoir discuter de son contrat en fin de saison pour ne pas le perdre. Ainsi, malgré un effectif de qualité, il est possible que l’OM se retrouve contraint de chercher de nouveaux joueurs pour compenser.

Quels joueurs pourraient rejoindre l’OM au prochain Mercato ?

Parmi les joueurs sur lesquels l’Olympique de Marseille pourrait jeter son dévolu, on entend beaucoup parler de Dries Mertens. Le joueur de 35 ans désormais libéré du SSC Napoli n’a signé que pour une saison à Galatasaray (plus une en option). Plusieurs propositions ont déjà été faites, dont une de la part du club marseillais.

Le club souhaite recruter cinq à huit joueurs pour le prochain Mercato et Mertens pourrait donc bien en faire partie. Un autre belge a déjà rejoint les rangs en 2022, le jeune gardien de but Jelle Van Neck, avec un contrat de cinq à la clé. Néanmoins, il n’est pas encore prévu qu’il remplace les titulaires, et devrait continuer d’évoluer en N3 ou en U19 selon ce qu’il se passe avec Simon Ngapandouetnbu.

D’autres talents issus de la Jupiter League voire de divisions inférieures suivront-ils le même chemin et verront-ils eux aussi bientôt le Vélodrome ?

Malgré tout, cela montre bien que le club met en place une stratégie de fond pour rafraîchir son effectif progressivement et éviter de lâcher de nouveaux joueurs sans établir de réelles stratégies sur le gazon.