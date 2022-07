Mercato Concurrent OM : L’AS Monaco piste un autre attaquant ?

Le club de la principauté serait très intéressé par l’attaquant du Borussia Monchengladbach, Breel Embolo selon FootMercato. L’attaquant est aussi suivi par Lyon, son club en demanderait 15millions d’euros pour le laisser partir.

Après Minamino et probablement Andrea Belotti dans les prochains jours, l’AS Monaco souhaite encore se renforcer en attaque cette fois en Bundesliga, avec Breel Embolo. Il ne reste qu’un an de contrat à l’attaquant de 25ans, et ne prolongera pas, son club souhaite alors lui trouver une porte de sortie cet été mais pas à moins de 15M€. Si Lyon faisait un temps partie de ses prétendants, c’est maintenant Monaco qui serait le plus proche de l’accueillir.

Une bonne pioche pour l’ASM

L’attaquant sort d’une saison correcte avec 9 buts et 3 passes décisives en 29 rencontres de championnat. L’international suisse d’1m87 offrirait un profil tout en puissance qui manque à l’AS Monaco, d’autant plus qu’à 25 ans il lui reste encore une marge de progression importante. Cependant, entre Ben Yedder et Kevin Volland et le probable transfert de Belotti, la concurrence sera rude en attaque la saison prochaine du côté monégasque.