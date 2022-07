Mercato OM : Un champion du monde italien dans le staff de Tudor ?

Igor Tudor ne va pas arriver seul à Marseille. Le technicien croate devrait être accompagné par 4 adjoints. Mauro Camoranesi (45 ans), ancien de la Juventus et vainqueur de la Coupe du Monde avec l’Italie en 2006 devrait être son bras droit à l’OM.

Tudor souhaiterait être accompagné d’un adjoint, d’un préparateur physique, d’un entraineur des gardiens et d’un analyste vidéo, si pour les trois derniers aucun nom n’a filtré pour le moment. Selon l’Equipe son entraineur adjoint sera Mauro Camoranesi, vainqueur de la Coupe du Monde 2006 et titulaire face à la France en final, il est libre après son passage en tant qu’entraineur dans le championnat slovène. Il a l’avantage de connaître Tudor avec qui il a joué à la Juventus entre 2002 et 2005.

à lire aussi :Mercato OM : Tudor aimerait arriver avec 3 de ses anciens joueurs dans ses valises ?

Qui est Mauro Camoranesi ?

L’Italien qui a joué ailier droit à la Juventus Turin entre 2002 et 2010, connait des débuts assez discrets en tant qu’entraineur. Reconverti entraineur en 2015 après une dernière expérience en Argentine au Racing Club. Il a depuis enchainé des petites expériences au Mexique, en Argentine et plus récemment en Slovénie sans jamais faire de saison complète pour le moment. En tant que joueur, il était reconnu pour sa grinta et l’énergie qu’il imprégnait à ses coéquipiers, en espérant qu’il sera capable de transmettre son caractère à nos olympiens.