Mercato concurrents OM : Quel avenir pour Malick Fofana (OL) ?

Le Eagle Football Group, ex-OL Groupe et actionnaire majoritaire de l’OL est en proie à une dette colossale. Une dette importante qui a même amené la DNCG à prononcé une rétrogradation à titre conservatoire du club en Ligue 2 à l’issue de cette saison si cette dernière n’est pas remboursée. Pour pallier ce gouffre, John Textor va devoir vendre et pas qu’un peu. Ainsi, une potentielle vente de Malick Fofana, acheté 17M d’euros à la Gantoise en janvier dernier, revient donc avec insistance ces dernières semaines et le principal intéressé aurait un avis bien tranché sur ce sujet.

Arrivé en janvier dernier dans le Rhône, le jeune ailier belge virevoltant impressionne depuis le début de la saison, tant par sa vivacité et sa rapidité que par ses qualités techniques qui lui permettent aujourd’hui de pointer à 7 buts et 3 passes décisives toutes compétitions confondues. Des performances qui ont sans doute tapé dans l’œil de nombreuses écuries européennes. Cependant, le jeune belge n’aurait aucune intention de quitter le club cet hiver comme nous l’apprend FootMercato.

Pas de départ cet hiver

Le club du propriétaire américain aurait même l’intention, au-delà de le conserver à court terme, de prolonger leur jeune talent belge. D’après FootMercato, des discussions informelles auraient déjà eu lieu ces dernières semaines avec le joueur pour prolonger son bail qui s’étend pourtant déjà jusqu’en 2028.

🚨 Malick Fofana n’envisagerait pas une seule seconde de quitter l’OL cet hiver. 🙅‍♂️❤️💙 Il se sent bien au club et veut continuer de progresser. (Foot Mercato) pic.twitter.com/bgkYAR5O50 — Footballogue (@Footballogue) December 20, 2024

