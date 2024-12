OM : Quel onze face à Saint-Étienne ?

Deux semaines après sa victoire dans le chaudron (0-2) en championnat, l’Olympique de Marseille de Roberto De Zerbi se déplace à nouveau sur la pelouse de Geoffroy-Guichard mais cette fois-ci pour le compte des 32e de finale de la Coupe de France. Quelle composition Roberto De Zerbi alignera t-il face aux stéphanois pour son entrée en lice dans la compétition ?

La semaine dernière, l’OM a mis fin à sa série de 3 victoires consécutives en concédant un match nul (1-1) au stade Vélodrome face au LOSC. Un match nul duquel l’équipe de la principauté n’a pas profité, permettant aux Marseillais de passer les fêtes seconds. Ce déplacement à Saint-Étienne se présente donc comme une belle opportunité pour les marseillais de conclure l’année civile sur une bonne note dans une compétition au sein de laquelle ils ont certaines ambitions comme l’a notamment annoncé Amir Murillo en conférence de presse hier : « Cette coupe est très importante pour nous c’est un tournoi dans lequel on veut être compétitifs et on veut le gagner, bien sûr ! »

Pour ce match Roberto De Zerbi devra se passer de Pol Lirola, victime d’une fracture costale droite et d’Alexis Koum qui souffre d’une lésion aux ischios-jambiers et sans oublier Faris Moumbagna, toujours en phase de rééducation et Carboni, out pour la saison. Le coach italien aura donc des choix à effectuer pour passer sans encombre ce 32e de finale de Coupe de France.

Kondogbia ou Brassier ?

De Lange devrait être titulaire dans les buts, avec une défense centrale probablement composée de Balerdi et Kondogbia (ou Brassier). Murillo est pressenti pour animer le côté droit tandis que Quentin Merlin ou Garcia animera le côté gauche. Højbjerg et Rabiot devraient encore tenir l’entre jeu à moins que De Zerbi donne du temps de jeu a Ismaël Koné ou Bilal Nadir, tandis que Rongier lui, sera certainement reconduit à la troisième place du milieu de terrain. Greenwood, Henrique (ou Rowe) devraient être titularisés sur les ailes tandis que Maupay sera certainement reconduit à la pointe de l’attaque puisqu’Elye Wahi est encore incertains.

Le onze de l’OM probable :

Le onze de départ Probable : De Lange – Murrilo, Balerdi (cap), Kondogbia (ou Brassier), Merlin (ou garcia) – Rabiot (ou Koné-Nadir), Hojbjerg, Rongier – Greenwood, Luis Henrique (ou Rowe), Maupay

