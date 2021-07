Mercato concurrents OM : Ozan Tufan se rapproche de Lyon, Myron Boadu pisté par Monaco, Lille souhaite récupérer Olsen…

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos des concurrents OM !

À la quête de renforts pour préparer sa prochaine saison, Lyon rechercherait un milieu défensif. Et c’est du côté de la Turquie que les Gones auraient jeté leur dévolu. Des négociations seraient en cours avec Ozan Tufan.

Après avoir enregistré les arrivées de Damien Da Silva et d’Henrique depuis le début du mercato, Lyon est désormais à la recherche d’un milieu de terrain défensif pour se renforcer. Et depuis plusieurs jours, un nom est associé avec insistance avec le club rhodanien. Juninho aurait fait fonctionner son réseau du côté de la Turquie puisque Lyon avancerait sur la piste menant à Ozan Tufan.

À en croire les informations du média turc Haber365, Lyon et Fernerbahçe seraient même en discussions avancées concernant le milieu de terrain turc. Auteur d’une saison convaincante avec Fenerbahçe, Ozan Tufan a inscrit 6 buts et 10 passes décisives en 37 rencontres de Süper Lig. Des performances qui ont tapé dans l’œil des Gones. Estimé à 11M€ sur Transfermarkt, Fenerbahçe réclamerait 15M€ pour se séparer d’Ozan Tufan. De son côté, Juninho aurait formulé une offre supérieure à 13M€ pour tenter de s’attacher les services du milieu de terrain de 26 ans qui a disputé l’Euro. Affaire à suivre dans les prochains jours…

Après s’être qualifié pour les barrages de la prochaine édition de la Ligue des champions, l’AS Monaco souhaite taper fort sur le marché des transferts. Le club de la Principauté est prêt à passer à l’offensive sur un attaquant prometteur.

Après avoir repris l’entraînement il y a quelques jours, l’AS Monaco prépare sa nouvelle saison. Troisième du dernier exercice, le club de la Principauté disputera les barrages de la Ligue des champions dans les prochaines semaines. Après ne pas avoir été prolongé, Stevan Jovetic a quitté le club. Il ne pourrait pas être le seul puisque Keita Baldé figurerait dans les petits papiers de l’Inter Milan d’après Le Corriere dello Sport.

À en croire les informations de Nice Matin, l’AS Monaco aurait ciblé le profil de Myron Boadu pour remplacer l’attaquant sénégalais en cas de départ. Le jeune attaquant néerlandais était l’une des cibles offensives de l’OM d’André Villas-Boas la saison dernière. Auteur d’une saison pleine du côté de l’AZ Alkmaar, Myron Boadu pourrait apporter de la fraîcheur dans le secteur offensif monégasque. Cette saison, l’avant-centre de 20 ans a inscrit 15 buts en 31 rencontres d’Eredivisie. Sous contrat jusqu’en juin 2023, la valeur marchande de l’attaquant est estimée à 14M€ par Transfermarkt.

À la recherche d’un gardien de but après le départ de Mike Maignan du côté de l’AC Milan, Lille aurait jeté son dévolu sur Robin Olsen. Mais le gardien de la Roma serait également suivi par l’Atlético Madrid.

Ce n’est pas une surprise. Lille est à la recherche d’un gardien de but depuis le départ de Mike Maignan du côté de l’AC Milan à l’issue de la saison. Après avoir nommé Jocelyn Gourvennec pour prendre la succession de Christophe Galtier, Lille s’intéresserait de près au profil de Robin Olsen pour devenir son gardien la saison prochaine. Le club nordiste aurait même formulé une offre à la Roma pour s’attacher les services du gardien suédois.

À en croire les informations révélées par Nicolò Schira, les champions de France ne seraient pas les seuls dans le dossier menant à Robin Olsen. En effet, les Dogues doivent également faire face à la concurrence de l’Atlético Madrid. Comme le révèle le journaliste italien, les Colchoneros auraient également pris des renseignements sur le gardien suédois. Après le départ de Pau López du côté de l’OM, la Roma va vraisemblablement se séparer d’un nouveau gardien avec le départ de Robin Olsen. Avec le recrutement de Rui Patricio, José Mourinho lui avait fait savoir qu’il n’entrait pas dans ses plans la saison prochaine.

#AtleticoMadrid are working to sign a Jan Oblak’s backup: #Colchoneros have asked info for Robin #Olsen, who will leave #ASRoma this summer. #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) July 6, 2021