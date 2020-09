Mercato : Ces 6 noms d’attaquants dans la liste de l’OM (en plus des brésiliens)

Alors que les rumeurs se multiplient concernant des négociations en cours avec des attaquants brésilien, l’OM a (avait) d’autres noms dans sa liste. La Provence et L’Equipe en livrent plusieurs ce mardi…

Luis Henrique est attendu cette semaine à Marseille pour y signer un contrat de 5 ans. L’ailier brésilien ne correspond pas forcément au profil de l’attaquant recherché, pour autant l’OM aurait d’autres pistes concernant le poste du numéro 9. Les deux brésilien Marcos Paulo et Kaio Jorge sont évoqués, mais la liste serait plus longue et certain ont déjà été ratés…

Selon la Provence, André Villas-Boas avec la complicité d’Andoni Zubizarreta avait coché les noms de Darwin Nunez (21 ans, Almeria), de Myron Boadu (19 ans, AZ Alkmaar ), ou encore de Carlos Fernandez (24 ans, Grenade). De plus, toujours selon le quotidien local, le nouveau directeur du football Pablo Longoria aurait rajouté El Bilal Touré (18 ans, Reims) et Luis Suarez (22 ans, Watford). L’Equipe rajoute le nom du Mexicain des Chivas de Guadalajara, José Juan Macias (20 ans). Une bonne partie de ses pistes sont d’ores et déjà clôturées…

Les dossiers Nunez, Baodu, Fernandez et Touré à oublier

Darwin Nunez avait selon le quotidien sportif trouvé un terrain d’entente avec l’OM, mais Benfica a raflé la mise en mettant plus de 24M€ sur la table. Le second, Myron Boadu ne veut pas encore quitter l’Eredivisie et ne bougera pas cette année sauf surprise. Concernant Carlos Fernandez, l’attaquant qui appartient au FC Séville va rentrer dans son club après un an de prêt, et veut essayer de s’y imposer.

Pour le quatrième, El Bilal Touré, la cellule de recrutement de l’OM le suit depuis longtemps, il était surveillé avant même qu’il ne signe à Reims en janvier dernier. L’OM a activé le dossier mais trop tardivement, Reims a fermé la porte. Reste donc les deux options : Luis Suarez, qui est de retour à Watford après un prêt réussi, et José Juan Macias. Le premier aurait des possibilités en Liga et le prix demandé pourrait s’envoler. Le second pourrait être plus abordable. Cependant, pour le moment la tendance semble concerner les joueurs brésiliens. A suivre…