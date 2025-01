Mercato concurrents OM : Vers une étonnante recrue offensive pour Monaco ?

À la recherche d’un nouveau numéro 9 après la grave blessure à l’épaule de Folarin Balogun, l’AS Monaco aurait, selon Fabrizio Romano, trouvé le remplaçant de l’américain en…. Autriche !

Avec une blessure qui tiendra Balogun éloigné des terrains au moins jusqu’au mois d’avril, les Monégasques se devaient de trouver un nouveau numéro 9 pour pouvoir faire face aux nombreuses échéances de la seconde partie de saison, avec notamment la suite de la Ligue des champions et la lutte pour la seconde place en Ligue 1. Ainsi, selon les informations du journaliste, expert du marché des transferts, Fabrizio Romano, ce fameux remplaçant pourrait bien être le jeune buteur danois de Sturm Graz, Mika Biereth.

Le jeune Danois de 21 ans formé à Arsenal aurait d’ores et déjà un accord avec le club de la principauté sur les termes contractuels. Il reste maintenant aux deux clubs de s’entendre sur le montant de la transaction.

🚨🔴⚪️ EXCLUSIVE: AS Monaco agree personal terms with Mika Biereth as fav option for striker position!

21 year old striker wants Monaco, talks underway between clubs with Sturm Graz to agree on fee.

Former #AFC striker has agreed to the move… Monaco are on it. pic.twitter.com/TeRSGt5vMK

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 2, 2025