Mercato OM : Un ancien « chouchou » de De Zerbi à Sassuolo bientôt à l’OM ?

Depuis hier, 1er janvier 2025, le mercato hivernal a officiellement ouvert ses portes pour tous les clubs français, anglais et allemands. Aujourd’hui, 2 janvier 2025, c’était au tour des clubs espagnols et italiens de rentrer officiellement dans la valse des transferts hivernaux. C’est justement d’Italie que nous vient une nouvelle rumeur menant à un ancien protégé de De Zerbi à Sassuolo…

En effet, selon le média italien, ilgiornaredellosport, Roberto De Zerbi aimerait faire venir à l’OM, le champion d’Europe 2021 avec l’Italie, Domenico Berardi, qu’il a eu sous ses ordres à Sassuolo pendant trois ans.

Le tandem reformé ?

Le natif de Cariari, qui avait contracté une grave blessure au tendon d’achille au printemps dernier, n’avait donc pas pu empêcher la relégation de son club en Série B à l’issue de la saison dernière. Cependant, le joueur de 30 ans revient très bien avec Sassuolo depuis fin septembre et compte déjà trois buts et 10 passes décisives avec les verts et noirs cette saison en Série B.

Domenico Berardi (30 ans) intéresse plusieurs clubs dont l’OM ! Aujourd’hui il est complètement rétabli de sa grave blessure. 882 minutes avec Sassuolo (Serie B) pour 3 buts et 10 passes décisives ! 🖇️ https://t.co/Cv2ynQcUcY#TeamOM | #MercatOM pic.twitter.com/R4AaoPtUIz — Fabien (@Beye13) January 2, 2025

Si la perspective d’attirer l’ailier italien pourrait plaire à beaucoup, il reste maintenant à voir si cette dernière se concrétisera avant la fin du mercato.

