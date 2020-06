Mercato: Olivier Pickeu s’éloigne de l’OM ?

Depuis le départ de Zubizarreta, l’OM n’a pas officialisé un « head of football ». Déjà évoqué dans la presse, Olivier Pickeu ne devrait pas signer dans le club marseillais selon le journaliste Mohamed Bouhafsi…

Villas-Boas a déjà suggéré des noms– Bouhafsi

« Le head of football n’a toujours pas été choisi. Le club a missioné un cabinet de chasseur de tête étranger, on peut dire qu’une short-list existe et que l’on se rapproche d’une issue finale. Les négociations existent encore, et il n’y a pas beaucoup de noms sortis. On sait que la piste Olivier Pickeu est très, très, très froide. Ce qu’on peut dire aussi, c’est que l’OM reste encore très attractif puisque l’OM a reçu des candidatures dans toute l’Europe. Le club espère boucler son recrutement de DS début juillet. Ça laissera un mois pour le head of football pour effectuer son recrutement. André Villas-Boas a déjà suggéré des noms de joueurs à son président Eyraud » Mohamed Bouhafsi— Source: RMC