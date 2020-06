Rumeur Mercato OM : Ce que Higuain aurait demandé en salaire…

La rumeur s’est intensifiée en Italie suite aux déclarations de Fabrizio Ravanelli dans l’Equipe qui affirmait qu’il pourrait ramener Higuain à l’OM s’il était nommé directeur sportif. Sans surprise, le salaire de l’international argentin est bien trop élevé pour le club marseillais…

Le 13 juin dernier, Ravanelli avait lâché sur la chaîne l’Equipe : « Je suis capable d’amener des joueurs qui vont enflammer le stade Vélodrome. Je suis une personne qui a des relations avec des gens importants, comme à la Juve. (…) Quel joueur je ferais venir ? Higuain. Est-ce qu’il viendrait ? Je ne sais pas ! Ça pourrait être un joueur important à l’OM pour la Ligue des champions. » Il n’en fallait pas plus pour que plusieurs médias italiens entretiennent cette rumeur, incluant même Kamara dans un improbable deal. Mais les exigences salariales de l’ancien buteur du Real sont bien évidement inadaptées aux moyens de l’OM…

Higuain, un salaire à la Strootman, vers la Fiorentina…

Selon le média JuveLive, Higuain a refusé les avances de Marseille car le club ne voulait pas satisfaire les exigences du buteur. Ce dernier aurait demandé 2 ans de contrat pour 7M€/an ou 5M€/an sur 3 ans. Une demande importante qui correspond plus ou moins au plus gros salaire de l’effectif olympien, à savoir Kevin Strootman (6M€/an). Si l’OM ne veut plus entendre parler de ce genre de rémunérations, la Fiorentina pourrait tenter sa chance et pourrait conclure l’affaire à 4,5M€ plus les bonus pendant trois ans. Le joueur de 32 ans va devoir retrouver son niveau et cela ne concernera pas l’OM…