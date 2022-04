Mercato OM : Bakayoko pour remplacer Kamara ?

Actuellement deuxième du championnat, l’OM est en route vers le podium et une qualification en Ligue des Champions. Pour ce mercato estival, Pablo Longoria devra pour débuter gérer le dossier Kamara qui devrait quitter le club en juin. Notre consultant Jean-Charles De Bono et notre journaliste ont évoqué une piste venant d’Italie pour remplacer le minot marseillais.

À cinq journées de la fin du championnat, l’Olympique de Marseille est en passe de se qualifier pour la Ligue des Champions. En terminant 2ème, l’OM pourrait s’offrir une qualification directe pour la coupe aux grandes oreilles et un mercato plus ambitieux en vue de bien figurer dans cette compétition européenne. Une fenêtre estivale que Pablo Longoria devra démarrer tambours battants avec notamment la gestion du cas Kamara. Il est désormais quasiment assuré que le joueur formé au club quittera les Phocéens à la fin de la saison.

Une perte énorme pour l’équipe de Jorge Sampaoli qu’il faudra combler avec la venue d’un joueur de qualité et expérimenté. Et depuis quelques semaines, le nom de Tiémoué Bakayoko revient avec insistance du côté de la Canebière. Jouant très peu à l’AC Milan et bénéficiant d’une très bonne connaissance de la Ligue 1 et du haut niveau, l’ancien joueur de Monaco a tout de la bonne affaire c’est en tout cas ce que pense notre consultant Jean-Charles De Bono :

« Bakayoko j’aime beaucoup, c’est un joueur d’impact, il a une grosse présence. Si Kamara part c’est une bonne acquisition, il a besoin de se relancer (…) Si il vient à l’Olympique de Marseille, il aura pas de difficultés à s’adapter, il connait la Ligue 1, il viendrait dans un club qui joue la Ligue des Champions, pour remplacer Kamara ça serait parfait. Athlétiquement, techniquement c’est beau, il a du vécu dans les gros clubs que ce soit Chelsea ou le Milan AC donc aujourd’hui, il a cette expérience et cette envie de vouloir jouer parce qu’il est passé par 2 gros clubs où il s’est pas véritablement imposé donc une nouvelle fois si il arrive à s’imposer à Marseille, il retrouvera la lumière » Jean-Charles De Bono – Source : Football Club Marseille (21/04/2022)

Bakayoko, un véritable pari ?

Revenu à l’AC Milan après un prêt à Naples et un retour à Monaco, Tiémoué Bakayoko pourrait profiter de l’OM pour relancer sa carrière alors que son temps de jeu à Milan est famélique. Pour notre journaliste, Mourad Aerts, tenter de faire venir le milanais serait un pari pas assurément gagnant :

« Quand il est arrivé à l’AC Milan, Gattuso lui a mené la vie dure, il pensait que c’était un joueur de m… et Bakayoko lui avait prouvé à l’époque que c’était un très bon joueur, il avait finit par totalement le convaincre (…) Après il a 28 ans, c’est un gros salaire, je sais pas, c’est aussi compliqué » Mourad Aerts – Source : Football Club Marseille (21/04/2022)

