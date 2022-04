Mercato : Sampaoli fait son mea-culpa pour Harit !

En conférence de presse ce vendredi, l’entraîneur de l’OM Jorge Sampaoli a évoqué le retour en forme d’Amine harit ces dernières semaines. Il a notamment a regretté son manque de patience en début de saison concernant l’attaquant Marocain.

L’entraineur argentin de l’Olympique de Marseille a regretté son manque de patience cette saison avec Amine harit qui enchaine actuellement les très bonne prestation avec le club marseillais.

🪄 @Amine_000 🇲🇦 sur ses 4️⃣ dernières titularisations en @Ligue1UberEats : 👟 Passe dé 🆚 Brest

⚽️ But 🆚 Brest

⚽️ But 🆚 ASSE

👟 Passe dé’ 🆚 Montpellier

⚽️ But 🆚 Nantes pic.twitter.com/kTPrE792Ys — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) April 22, 2022

A lire aussi : Rothen : « Je suis sceptique pour l’OM en Ligue des champions. »

« C’est ma responsabilité de ne pas avoir profité d’Amine à certains moments, a reconnu l’Argentin, de manière très honnête. Quand on l’a choisi, on savait ce qu’on attendait de lui et je n’ai pas eu la patience pour supporter quelques erreurs qu’il a pu faire dans certains matchs, ça l’a éloigné de l’équipe. » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse