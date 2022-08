Mercato OM : Bamba Dieng, entre la France et l’Angleterre ?

Après avoir manifesté son envie de quitter le club, Bamba Dieng serait ciblé par plusieurs équipes de Ligue 1. Si l’international Sénégalais préférerait rester en France, l’OM privilégie une départ du joueur en Angleterre.

Alors que la fin du mercato approche, on ne sait toujours pas où jouera Bamba Dieng la saison prochaine. Résigné par le traitement qui lui est infligé, le jeune attaquant de 22 ans aurait décidé de quitter l’OM d’après La Provence. Trois clubs de Ligue 1 auraient déjà manifesté leur intérêt pour recruter le buteur Sénégalais : Lorient, qui aurait déjà formulé une offre de prêt à l’OM, l’OGC Nice et plus récemment Brest selon RMC. Si les deux clubs bretons ne peuvent envisager qu’un prêt, le président marseillais Pablo Longoria se montre inflexible. Il souhaite une indemnité de transfert pour libérer son joueur, auquel cas il restera à Marseille et pourrait réintégrer l’effectif.

Longoria réclame 15 millions d’euros

La direction olympienne s’est montrée ferme sur la situation se son attaquant de 22 ans. Bamba Dieng ne sera pas prêté et encore moins bradé. L’idée de le voir signer chez un concurrent direct comme l’OGC Nice paraît elle aussi exclue. Bamba Dieng préférerait poursuivre sa carrière en France alors que l’OM espère toujours qu’il aille en Angleterre. À ce jour, un seul club a réellement manifesté son intérêt outre-manche. Il s’agit de Fulham. Bien que Newcastle et Everton aient fait part de leurs intérêts, aucune approche concrète n’a été effectuée pour recruter le joueur. Pablo Longoria espère toujours récupérer au moins 15 Millions avec le transfert du sénégalais. La somme demandée par l’OM agace les représentants de l’international sénégalais qui estime que le club marseillais n’a pas demandé autant d’argent pour ses autres indésirables. Les positions entre le clan Dieng et la direction de l’OM seraient à ce jour très éloignées. L’agent de Dieng aurait envisagé une prolongation de contrat avec la direction du club, proposition restée sans réponse depuis. À 10 jours de la fin du mercato, difficile de connaître l’issue du dossier Bamba Dieng.

🔵⚪ Bamba Dieng veut du temps de jeu et préfèrerait rester en France. Lorient, Nice et désormais Brest s’intéressent au jeune buteur sénégalais. Mais l’OM, qui privilégie un départ du joueur en Angleterre, refuse de prêter son attaquant. https://t.co/9hdCuXSUQA — RMC Sport (@RMCsport) August 22, 2022

« C’est une situation particulière qu’il faut régler au plus vite ! »

Invité à réagir pour FC Marseille sur la gestion de Bemba Dieng à l’OM, Moussa Maaskri comprend la volonté des dirigeants de vouloir vendre leur joueur mais il réclame que la situation se règle rapidement.

« C’est dommage parce que c’est un jeune joueur. Il a l’avenir devant lui. Il ne faut pas le stopper dans son élan. C’est aussi à lui de savoir ce qu’il veut faire à l’OM. Je pense que Dieng est victime de la gestion de Tudor. Il ne veut pas mettre dans son équipe un joueur qui est sur le départ et ça peut se comprendre. Il aura plus intérêt à mettre sur le terrain quelqu’un qui va jouer cette saison plutôt qu’un joueur qui va probablement partir avant la fin du mercato. C’est une situation qui est un peu particulière. Je ne pense pas qu’il y ait de coupable dans cette affaire, que ce soit du côté du joueur ou du côté du club. C’est une situation qu’il faut vite régler. Bemba Dieng, c’est un bon joueur de football et il a besoin de jouer. Si ce n’est pas à l’OM, ce sera ailleurs C’est un peu un problème de riche. On a beaucoup de joueurs et on doit se séparer de plusieurs d’entre eux qui ont pourtant des qualités pour faire de la place à d’autres. » Moussa Maaskri – Source : Football Club de Marseille (08/08/2022)