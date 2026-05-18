Mercato OM : Benatia valide ce choix !

L’Olympique de Marseille prépare un été agité après une saison marquée par de nombreuses interrogations sportives et financières. Alors que plusieurs cadres devraient quitter le club et que des ventes sont attendues pour équilibrer les comptes, la future direction sportive travaille déjà sur le prochain mercato. Mais avant cela un directeur sportif et un coach sont attendus…

Dans ce vaste chantier, certaines recrues arrivées récemment pourraient toutefois conserver la confiance de la direction marseillaise. Le club souhaite éviter une reconstruction totale et préserver quelques éléments jugés compatibles avec le futur projet sportif.

Medhi Benatia valide la piste Grégory Lorenzi

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Présent en zone mixte après avoir quitté officiellement ses fonctions, Medhi Benatia a évoqué la possible arrivée de Grégory Lorenzi pour lui succéder à la tête du secteur sportif de l’Olympique de Marseille. L’ancien défenseur marocain a salué le travail réalisé par le dirigeant brestois ces dernières saisons. « Si c’est lui, je serai très content pour lui et le club. Pour moi, c’est quelqu’un qui s’est fait dans un club où les moyens sont réduits, c’est plus compliqué. Il a montré de très belles choses », a confié Benatia.

L’ancien dirigeant olympien a également insisté sur la mentalité insufflée par Grégory Lorenzi au Stade Brestois, l’une des équipes les plus compétitives de Ligue 1 cette saison. « Tout à l’heure on parlait des équipes qui ne lâchent jamais rien… Il faut aller jouer à Brest. On en a des souvenirs de là-bas. Tu peux gagner face à eux, mais ils sont toujours à 100 %, tu sais que ce sera toujours difficile contre eux. Je pense qu’avec le coach Roy ils ont réussi de grandes choses. »

Un mercato décisif pour l’avenir de l’OM

Pour Medhi Benatia, le profil de Grégory Lorenzi correspond parfaitement aux besoins actuels du club marseillais, notamment dans une période où chaque décision sportive et financière sera observée de près. « Il a fait ses preuves, il a une grande expérience. Pour moi, c’est un choix intelligent de la direction. Je sais que le directeur général, Alban Juster, a beaucoup travaillé avec Stéphane (Richard) sur ce dossier. »

Avant d’adresser un dernier conseil à son potentiel successeur : « Si c’est lui, je lui souhaite beaucoup de réussite, beaucoup de patience, parce qu’il en faut, et j’espère qu’il restera droit dans ses bottes, comme il l’a fait en Bretagne, qu’il viendra avec son sang corse et qu’il ne fera pas de demi-mesure comme on aime faire ici, quand on se fait prendre par le contexte. Mais je n’ai pas de doutes le concernant. »

Le futur mercato de l’Olympique de Marseille s’annonce donc stratégique. Entre ventes nécessaires, départs attendus et volonté de reconstruire un effectif compétitif en Ligue 1, la future direction sportive aura rapidement des choix majeurs à effectuer.