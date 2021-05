Mercato OM: Benedetto ferme déjà une porte pour la saison prochaine

Auteur d’une saison décevante, Dario Benedetto pourrait quitter l’Olympique de Marseille cet été. L’arrivée de Milik en hiver, qui a enchaîné les buts, pourrait pousser l’Argentin vers la sortie. Alors que son nom circule, dans différents clubs, une piste semblerait se renfermer pour l’ancien buteur de Boca Juniors.

Ces dernières temps, des médias argentins affirmaient que Dario Benedetto pourrait faire son retour en Argentine à Boca Junior. L’Olympique de Marseille aurait même discuté avec le club pour récupérer en échange l’ailier Cristian Pavon, prêté en MLS cette saison. Une information que dément le média espagnol, spécialisé sur le club d’Elche, Dariofranjiverde. Une équipe qui a comme actionnaire, l’homme qui dirige l’agence de management de Benedetto, Christian Bragarnik, de quoi alimenter les spéculations. Selon les hispaniques, l’attaquant de 31 ans ne devrait pas retourner dans son pays natal, et privilégierait un club européen.

Son entourage dément aussi un retour à Boca Juniors

Contacté par le journaliste German Garcia Grova, l’entourage de l’attaquant sous contrat avec l’Olympique de Marseille avait aussi réfuté ces informations. Il ne devrait pas retourner à Boca et Cristian Pavon pourrait ne pas signer à l’OM en échange.

« L’OM et l’entourage de Dario Benedetto réfutent les informations indiquant un possible échange avec Boca Junior impliquant Cristian Pavon et Dario Benedetto. » Germán García Grova – Source : Twitter (27/05/21)