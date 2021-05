Mercato OM : Longoria espère que Milik va rester !

Dans un entretien accordé à Sky Italia, Pablo Longoria s’est exprimé au sujet de l’avenir d’Arek Milik. Il espère que l’international polonais va rester à l’OM la saison prochaine.

En fin de prêt, Arek Milik a un contrat avec l’Olympique de Marseille. Contractuellement, il devrait rester sous les ordres de Jorge Sampaoli mais ces derniers mois, notamment en Italie, on évoquait un accord entre Longoria et l’entourage des joueurs pour qu’il puisse rejoindre la Serie A ou un club plus huppé.

MILIK a un contrat avec nous, il est heureux — LONGORIA

Au micro de Sky Italia, le président de l’Olympique de Marseille s’est exprimé à ce sujet. Il espère que Milik va rester et rappelle à quel point il a aidé les hommes de Jorge Sampaoli à atteindre cette cinquième place synonyme de qualification en Europa League.

« Nous espérons que son avenir est encore à Marseille. Il a un contrat avec nous, il est heureux et en six mois il a marqué 10 buts. Il a fait une belle saison qui nous a aidés à aller en Europe. Il est très content avec nous » Pablo Longoria – Source : Sky italia (26/05/21)

On a le contrôle de Milik — LONGORIA

En avril dernier, il rappelait en conférence de presse qu’il avait le contrôle sur Arek Milik et qu’il ne devrait pas retourner à Naples. La Juventus ferait le forcing depuis plusieurs mois pour le récupérer.

« On a le contrôle de Milik, c’est un joueur de l’OM avec une formule qui me prendrait la journée à expliquer. Il n’y a pas de possibilité qu’il retourne à Naples. Dans un marché, il y a toujours une possibilité de jouer dans un grand club européen. Il n’y a pas de parole donnée en cas d’offre d’un grand club. C’est toujours une question de négociations. L’intention du joueur est de prolonger à Marseille, où il est très content. » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (28/04/21)

SON ENTOURAGE EST RASSURANT

Son entourage a également envoyé un message plutôt rassurant ce mercredi. Dans les colonnes de La Provence, L’un de ses proches a affirmé qu’il ne pensait qu’à l’Euro 2020 avec la Pologne pour le moment. Malheureusement, il s’est blessé mais les médecins sont optimistes, il pourrait quand même disputer la compétition avec son équipe !