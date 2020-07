Mercato OM : Ce minot qui vient de prolonger envoie un message clair à Villas-Boas !

La semaine dernière, l’Olympique de Marseille a prolongé deux jeunes joueurs du centre de formation passés pro : Lucas Perrin et Marley Aké. Le défenseur central veut montrer au coach qu’il a sa place…

3e défenseur de l’Olympique de Marseille sans compter Boubacar Kamara qui évolue maintenant au milieu, Lucas Perrin a prolongé son contrat.

Je dois montrer que le staff et surtout le coach peuvent me faire confiance — PERRIN

Dans une interview accordée au média du club, le défenseur central envoie un message clair à André Villas-Boas : il va se battre pour sa place et montrer qu’il n’est plus « le petit jeune ».

« Aujourd’hui mon objectif c’est de montrer au coach qu’il peut me faire confiance. C’est à moi de montrer que je suis là aux entraînements, que je ne suis plus le petit jeune. Je dois montrer que le staff et surtout le coach peuvent me faire confiance. La Ligue des Champions, je la regardais à la télé, en famille, même au stade. Pourquoi pas entendre la musique sur le terrain »

Lucas Perrin – Source : OM