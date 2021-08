À un an de la fin de son contrat, Amine Adli ne souhaite pas prolonger avec Toulouse. Courtisé par l’OM ainsi que d’autres écuries européennes, le milieu offensif aurait refusé certaines offres. Une situation qui agacerait son président, Damien Comolli.

Sollicité par de nombreuses écuries européennes dont l’OM depuis ces derniers mois, Amine Adli est toujours un joueur toulousain. Il y a quelques semaines, le président de Toulouse révélait qu’il avait tenté à plusieurs reprises de prolonger le milieu offensif. En vain. À un an de la fin de son contrat, l’avenir d’Amine Adli semble s’écrire loin de Toulouse. En effet, le joueur aurait reçu de nombreuses offres dans tous les coins de l’Europe.

Intéressé par son profil depuis l’hiver dernier, Pablo Longoria avait mis cette piste en stand-by après s’être lassé des tergiversations du joueur. Cette situation semble désormais également agacer son président. Dans un entretien accordé à la Dépêche du Midi, Damien Comolli s’est indigné du comportement d’Amine Adli et lui reprocherait d’avoir refusé des offres de grandes écuries européennes sans les avoir réellement consultées. Le président toulousain lui a expliqué qu’il ne prendra plus part aux rencontres s’il ne change pas son comportement. Affaire à suivre…

⚽ EXCLU LA DÉPÊCHE. « Amine Adli ne jouera plus les matches du TFC jusqu’à la fin du mois d’août », la décision forte du président Damien Comolli #football #ligue2 https://t.co/GIUaIKGvJQ — La Dépêche du Midi (@ladepechedumidi) August 10, 2021

Il s’entraînera mais ne jouera plus les matchs – Damien Comolli

« Nous avons reçu deux offres. Une d’un club du Top 5 européen pour 10 millions d’euros, et une du Top 15 européen pour 12 millions d’euros. Le joueur a refusé les deux clubs, que je ne peux pas nommer mais ce sont des clubs gigantesques. Étrangers. Et qui jouent la Champions League et le titre dans leur championnat respectif tous les ans. Le joueur a refusé de discuter avec eux. La réalité du marché ne se situe pas à 5 millions d’euros pour Amine. Si des clubs espèrent qu’ils pourront l’acheter à 5 millions, ou si ses agents le proposent à travers l’Europe, y compris en France, pour cette somme, ça ne va pas se passer comme ça. On gardera le joueur jusqu’au 30 juin 2022, plutôt que de le vendre à 5 millions. C’est absolument niet. Parti comme c’est parti, s’il est encore là après le 1er septembre, on verra quelle décision on prendra. Je lui ai dit le fond de ma pensée là-dessus. Il sait exactement ce qu’il en est. Il n’est pas exclu du groupe, il s’entraînera mais ne jouera plus les matches. Il n’a pas eu vraiment de réaction quand je lui ai annoncé. Si j’étais à sa place, je me ferais énormément de soucis. Imaginons qu’il ne joue pas un match du 10 août au 1er juillet 2022, sa carrière serait grandement en danger, si nous prenions cette décision-là. » Damien Comolli – Source : La Dépêche du Midi (10/08/2021)