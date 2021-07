Mercato OM : Le président de Toulouse annonce le départ d’Adli !

Courtisé par l’Olympique de Marseille depuis plusieurs mois, Amine Adli devrait quitter Toulouse cet été. le président du TFC a été très clair sur l’avenir du joueur toulousain.

Comme indiqué depuis plusieurs mois, l’Olympique de Marseille apprécie fortement le profil d’Amine Adli. Pablo Longoria se serait même rendu à Toulouse pour rencontrer le jeune milieu offensif en janvier dernier. Mais la concurrence est féroce sur ce dossier. Milan, Lille ou encore Wolfsburg, qualifié pour la prochaine édition de la Ligue des Champions, seraient sur le coup. Une chose est sûre, le jeune toulousain n’a pas l’intention de prolonger son contrat avec son club formateur.

Damien Comolli, président du TFC, en a pris acte et a clairement indiqué qu’il serait transféré cet été avant la fin du Mercato :

« Une possibilité pour qu’il prolonge ? Non ça fait longtemps que je n’y crois plus. J’ai dû avoir une douzaine de discussions avec Adli… Quand un joueur ne veut pas, il ne veut pas. Il va partir parce qu’il ne veut pas rester. Il partira cet été. Il ne partira pas libre dans un an ce n’est pas notre intérêt ni le sien. Je ne le vois pas rester avec le plus petit salaire du club, ce serait une erreur stratégique de sa part ». Damien Comolli (président de Toulouse) – Source : RMC (21/07/2021)

Dans un live sur Twitch en mai dernier, le journaliste Mohamed Bouhafsi avait évoqué le dossier Adli.

CONCERNANT ADLI, TOULOUSE A LÉGÈREMENT BAISSÉ LE PRIX DU JOUEUR

« Concernant Adli, Toulouse a légèrement baissé le prix du joueur, je pense que l’OM est assez avancée dans ce dossier. Je crois savoir que le joueur aimerait bien rester en France pour avoir une progression. Plusieurs clubs français sont intéressés par son profil, son entourage tente je pense de faire monter les enchères. Il devrait trancher et prendre sa décision après le barrage retour face à Nantes (qui s’est imposés 2-1 à Toulouse lors du match aller). » Mohamed Bouhafsi – source : Twitch Philousports (27/05/2021)