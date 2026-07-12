Mercato OM : Fenerbahçe aurait transmis une ultime offre pour Greenwood

Le dossier Mason Greenwood pourrait connaître son dénouement dans les prochaines heures. Selon le média turc Fotomaç, Fenerbahçe aurait adressé une dernière proposition à l’Olympique de Marseille afin de boucler le transfert de l’attaquant anglais.

Une nouvelle offre de 45 M€ bonus compris

Selon Fotomaç, les dirigeants de Fenerbahçe ont transmis ce qu’ils considèrent comme leur ultime offre à l’OM.

Le club turc proposerait 42 millions d’euros, auxquels s’ajouteraient 3 millions d’euros de bonus, soit une opération pouvant atteindre 45 millions d’euros.

Toujours selon le média turc, cette proposition a pour objectif de convaincre définitivement les dirigeants marseillais de laisser partir leur attaquant.

Une présentation espérée dès ce week-end

Fotomaç affirme également que Fenerbahçe souhaite accélérer le dossier.

Le club stambouliote espérerait présenter Mason Greenwood à ses supporters dès ce dimanche, ou au plus tard lundi, si un accord définitif est trouvé avec l’OM.

À ce stade, aucune officialisation n’est toutefois intervenue.

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Un dossier qui touche à sa fin ?

Depuis plusieurs jours, plusieurs médias annoncent un rapprochement entre les différentes parties.

RMC Sport indiquait notamment qu’un accord était en très bonne voie entre l’OM et Fenerbahçe, tandis que L’Équipe révélait que l’Atlético de Madrid poursuivait ses efforts pour tenter de convaincre Mason Greenwood malgré l’avance prise par le club turc.

Les informations de Fotomaç laissent désormais entendre que Fenerbahçe est prêt à fournir un dernier effort financier pour tenter de finaliser le transfert de l’attaquant anglais.