Mercato OM : Jonathan Rowe, à 1M€ de Bologne ?

L’avenir de Jonathan Rowe à l’Olympique de Marseille semble de plus en plus incertain. Selon les informations du Corriere dello Sport, l’ailier anglais se rapproche sérieusement de Bologne, où il pourrait devenir le remplaçant de Dan Ndoye.

À ce jour, les deux clubs discutent toujours des modalités du transfert. Le quotidien italien précise : « À un million de Jonathan Rowe, car on estime qu’un accord pourrait être trouvé pour 19 millions, et à ce jour, Bologne en a proposé 18 tandis que Marseille en a demandé 20. » Autrement dit, l’écart est désormais minime et les bases d’un compromis existent.

A lire aussi : Mercato OM : Deux pistes en Premier League pour le latéral gauche !

Le profil de Rowe plaît particulièrement à l’entraîneur Vincenzo Italiano, qui voit en lui des caractéristiques proches de celles de Ndoye, notamment dans sa capacité à répéter les efforts et à déséquilibrer les défenses adverses. Toujours selon la presse italienne, le duo dirigeant Giovanni Sartori – Marco Di Vaio a ciblé l’international espoirs anglais après avoir écarté plusieurs pistes plus coûteuses ou complexes, comme Kevin (Shakhtar), Tzolis (Club Bruges), Yilmaz (Galatasaray) ou encore Wesley (Al-Nassr).

🚨 #Bologna-Rowe in tre giorni: si chiude. Pessimismo per Asllani https://t.co/R3yDZe2fxx — Corriere dello Sport (@CorSport) August 21, 2025

L’OM attend 20M€, Bologne propose 18… un accord à 19M€ ?

Le dossier semble avancer rapidement. Les dirigeants de Bologne auraient déjà trouvé un accord contractuel avec l’agent du joueur. Leur objectif est clair : finaliser le transfert dans les prochains jours afin que Rowe puisse passer sa visite médicale et rejoindre ses nouveaux coéquipiers dès lundi. Si l’opération se concrétise, l’OM enregistrerait une nouvelle vente importante pour finaliser d’autres dossier avant la fin du mercato !