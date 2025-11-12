Mercato concurrent OM : Le Real Madrid lâche Endrick à Lyon, les dernières infos de Fabrizio Romano

C’est un coup retentissant qui se prépare dans le Rhône. Alors que le mercato hivernal n’a pas encore ouvert ses portes, l’Olympique Lyonnais s’apprête à frapper un énorme coup. Selon plusieurs médias brésiliens, dont Globo Esporte, et confirmé par l’insider Fabrizio Romano, le Real Madrid et l’OL ont trouvé un accord très avancé pour le prêt d’Endrick à partir du mois de janvier 2026.

L’information est tombée hier soir via le journaliste italien :

“L’Olympique Lyonnais et Endrick, une histoire exclusive d’octobre qui deviendra bientôt réalité. L’accord entre les clubs est également très avancé et porte sur un prêt direct sans option d’achat. Endrick souhaite un transfert au poste d’OL.”

À seulement 19 ans, le prodige brésilien souhaite retrouver du temps de jeu avant la Coupe du monde 2026. Le Real Madrid, conscient de la forte concurrence en attaque, a donné son feu vert pour un prêt de six mois, sans option d’achat.

Séduit par le projet lyonnais et par le discours de Paulo Fonseca, Endrick aurait rapidement donné sa préférence à Lyon, malgré l’intérêt d’autres clubs européens. Le club français espère qu’il deviendra le nouveau visage de son attaque pour la deuxième partie de saison.

Ce prêt, d’un joueur sous contrat avec le Real Madrid, constitue une opération exceptionnelle pour un club de Ligue 1. Sauf retournement de situation, Endrick foulera la pelouse du Groupama Stadium dès janvier, marquant un tournant majeur du mercato hivernal.

🚨🔴🔵 Olympique Lyon and Endrick, exclusive story from October set to become reality soon. The agreement between clubs, also very advanced on straight loan with no buy option clause included. Endrick wants OL move. 🔜🇧🇷 pic.twitter.com/6VofIgX0gh — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 11, 2025

