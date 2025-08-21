Mercato OM : La piste Casadó confirmée en Italie !

L’Olympique de Marseille continue d’explorer le marché des transferts en vue de renforcer son milieu de terrain. Alors que le nom d’Adrien Rabiot circule depuis plusieurs semaines du côté de la Canebière, un autre profil a été confirmé par la presse étrangère : celui du jeune Marc Casadó, issu du centre de formation du FC Barcelone.

D’après des informations relayées en Espagne et confirmées par le journaliste italien de TV Dello Sport, Gianluigi Longari, l’OM figure bien parmi les clubs intéressés par le joueur de 20 ans. « Le nombre d’équipes intéressées par Marc Casadó de Barcelone augmente. L’OM a également été ajouté. Le club qui pousse le plus fort en ce moment est Wolverhampton qui a prévu une offre aux Blaugrana. » a-t-il expliqué sur les réseaux sociaux.

L’OM, un prétendant pour Casadó !

Milieu défensif réputé pour son sens du placement et sa capacité à récupérer les ballons, Casadó s’est fait remarqué la saison dernière avec le FC Barcelone. Mais la concurrence est féroce au milieu de terrain et le club pourrait lui ouvrir la porte…

Pour l’OM, la piste s’annonce néanmoins complexe. Les Wolverhampton Wanderers, très actifs sur le marché espagnol ces dernières saisons, auraient déjà manifesté leur volonté de formuler une offre concrète au FC Barcelone. Le club catalan, en difficulté financière, pourrait être tenté de céder son jeune milieu si une proposition intéressante arrive sur la table, même si l’idée initiale était de prolonger son contrat.

Un dossier loin d’être simple !

L’arrivée éventuelle de Marc Casadó s’inscrirait dans la volonté de l’OM de préparer l’avenir au milieu de terrain. Avec plusieurs dossiers ouverts, dont celui de Rabiot, Pablo Longoria et son équipe continuent d’étudier toutes les options disponibles.