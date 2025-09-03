Mercato OM : Les confidences d’un proche de Rabiot…

Le 1er septembre 2025, l’Olympique de Marseille a officialisé le départ d’Adrien Rabiot vers l’AC Milan pour un montant de 10 millions d’euros. Ce transfert met fin à une aventure marseillaise d’un an, marquée par des tensions internes au sein du club.

En effet, le 15 août 2025, après une défaite 1-0 contre Rennes, une violente altercation a éclaté dans le vestiaire marseillais entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe. Selon des témoins, le ton est monté lorsque Rabiot a reproché à Rowe un manque d’engagement. L’incident a dégénéré au point que la sécurité a dû intervenir pour séparer les protagonistes.

Suite à cet événement, l’OM a décidé d’écarter temporairement les deux joueurs de l’équipe première. Jonathan Rowe a depuis rejoint Bologne en Serie A.

Adrien Rabiot avait envie de prolonger…

Dans une interview accordée au journal Le Parisien, un proche d’Adrien Rabiot a révélé les intentions initiales du joueur : “Quand tout s’est enflammé publiquement, il avait refusé de s’exprimer en pensant que tout allait se calmer. Au fond de lui, il reste encore un peu interloqué. Ce qui est fou, c’est qu’il m’avait dit qu’il se laissait un peu de temps pour voir comment cela allait tourner avec l’OM cette année et qu’il avait très envie de prolonger…”.

Cependant, l’escalade rapide du conflit a poussé Rabiot à reconsidérer sa position et à quitter le club, malgré son souhait initial de prolonger son contrat.

Un nouveau départ à l’AC Milan

À Milan, Rabiot retrouvera son ancien entraîneur Massimiliano Allegri, avec qui il a collaboré à la Juventus. Ce retour en Serie A représente une nouvelle étape dans la carrière du milieu de terrain français, qui espère y retrouver stabilité et performance.

Ce transfert met en lumière les défis internes auxquels l’OM a dû faire face et soulève des questions sur la gestion des conflits au sein du club. La situation montre également combien les relations avec l’entourage des joueurs peuvent influencer les décisions sur le marché des transferts.