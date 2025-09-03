Walid Acherchour analyse la stratégie mercato de l’OM

Lors d’une intervention médiatique, Walid Acherchour a livré son analyse sur le mercato estival de l’Olympique de Marseille. Selon lui, si les Phocéens n’ont pas les mêmes moyens financiers que certains concurrents, la stratégie impulsée par Mehdi Benatia reste intéressante car elle vise à élever le niveau technique de l’équipe.

Pour Walid Acherchour, la comparaison avec certains clubs européens est inévitable. « Sur la méthode, il y a 3-4 mecs qui arrivent — Joao Neves, Pacho, Désiré Doué et d’autres comme kvaratskhelia en janvier et tu sens que les clubs en question ont ciblé exactement ce qui leur manquait pour passer un cap », a-t-il expliqué. Selon lui, il imaginait que l’OM allait appliquer la même logique : identifier les manques précis et recruter en conséquence. Mais il nuance aussitôt : « Marseille n’a pas les mêmes moyens, ce n’est pas le même budget. »

Benatia veut hausser le niveau technique

L’analyste estime toutefois que Mehdi Benatia a tenté d’orienter le recrutement phocéen vers des profils bien particuliers : « Dans tous les joueurs ciblés, techniquement ce sont des joueurs qui sur le papier sont très bons. Je pense que Benatia a essayé d’amener le mercato là-dessus. » Walid Acherchour cite plusieurs noms : Angel Gomes, Vermeeren, ou encore Pavard, tous des joueurs capables de faire progresser le collectif avec ballon. « C’est très propre, très soigné. Ce sont des profils qui peuvent réellement aider l’OM à franchir un palier », poursuit-il.

L’OM doit passer un cap

Selon lui, l’objectif est clair : corriger les lacunes de la saison dernière. Pour Acherchour, l’OM doit impérativement progresser dans l’utilisation du ballon et devenir plus fiable techniquement. « Ce mercato doit permettre à Marseille de franchir ce cap. C’est une étape essentielle si le club veut s’installer durablement en Ligue des champions. »

