Mercato OM : Longoria s’est renseigné sur Ronaldo

Alors qu’un transfert de Cristiano Ronaldo fait fantasmer les fans de l’OM, Pablo Longoria se serait renseigné sur le portugais. Le président marseillais préférerait néanmoins se concentrer sur des pistes à la portée des finances du club.

C’est incontestablement le feuilleton de l’été. Où jouera Cristiano Ronaldo cette saison ? Si des centaines de supporters marseillais ont milité pour la venue du Portugais à Marseille avec le #RonaldOM, la venue de la star de Manchester United apparaît très compliquée aujourd’hui. Devant l’ampleur qu’a pris cette rumeur ces dernières semaines, le président marseillais Pablo Longoria se serait tout de même renseigné. En effet selon le journaliste Alexandre Jacquin, Longoria se serait brièvement informé sur la situation actuelle de Cristiano Ronaldo. Le président de l’OM ne prendrait pas cette rumeur très au sérieux et préférerait se consacrer à des pistes à la portée des finances du club comme Ruslan Malinovskyi qui pourrait débarquer à l’OM en échange de Cengiz Under.

Alors, figure-toi qu’on s’est quand même renseigné vu l’ampleur du #RonaldOM 😉 C’est un sujet qui fait vraiment sourire #Longoria, mais il préfère néanmoins se concentrer sur les pistes qu’il peut réellement explorer, comme #Malinovskyi. — Alexandre Jacquin (@AJac13) August 18, 2022

Courbis valide l’idée Cristiano Ronaldo !

Si Pablo Longoria s’amuse de cette rumeur, Rolland Courbis valide totalement l’idée d’un transfert de Ronaldo à l’OM. Dans Rothen s’enflamme, l’ancien entraîneur de Rennes estime que le contexte marseillais irait parfaitement à Ronaldo et que l’OM pourrait lui offrir la fin de carrière qu’il mérite.

» J’ai l’impression que l’on ne se rend pas compte de qui on parle. Beaucoup de médias sont en train de le descendre sous prétexte qu’il est en train de rater sa fin de carrière. Ronaldo a une carrière de footballeur de 20 ans. Une carrière aujourd’hui c’est plus ou moins 13 ans. Lui, il vient de fêter ses 20 ans de carrière. Il est quand même important de rappeler que Ronaldo est un joueur exemplaire. Il arrive une heure avant tout le monde à l’entraînement et part une heure après que tout le monde soit parti. Il faut reconnaître que sa fin de carrière n’est pas très claire. Je pense aujourd’hui que le contexte marseillais pourrait bien lui aller. Je serais curieux de voir si les dirigeants de l’OM vont au moins se poser la question. Il terminerait sa carrière dans un endroit où on parlerait de lui 24H sur 24. Dans l’OM d’aujourd’hui, cela pourrait être une super fin de carrière pour lui. » Rolland Courbis – Source : Rothen s’enflamme (17/08/2022)