Mercato OM : Négociations avancées pour un 4e départ !

Après Vaz, Lirola et Blanco, un 4e départ se précise ! Ecarté du groupe depuis de longues semaines, Neal Maupay se rapproche d’un départ de l’Olympique de Marseille lors de ce mercato hivernal. Selon les informations de FootMercato, l’attaquant olympien est désormais ciblé par le FC Séville, avec des discussions avancées autour d’un prêt jusqu’à la fin de saison.

Neal Maupay, un statut figé à Marseille

Arrivé à l’OM avec l’ambition de renforcer le secteur offensif, Neal Maupay n’a jamais réussi à s’imposer durablement sous les couleurs marseillaises. Âgé de 29 ans, l’ancien attaquant d’Everton et de Brighton paie une première partie de saison quasiment blanche, marquée par de nombreuses absences du groupe professionnel.

Encore non retenu pour la réception du RC Lens samedi soir en Ligue 1, conclue par une victoire marseillaise (3-1), Neal Maupay confirme son déclassement sportif. Ce choix s’inscrit dans une tendance lourde décidée par la direction et le staff de l’Olympique de Marseille, qui ne comptent plus sur lui pour la suite de la saison.

Dans un contexte de reconstruction sportive, l’entraîneur Roberto De Zerbi privilégie d’autres profils offensifs, laissant peu d’espoir à l’attaquant de retrouver du temps de jeu à court terme.

🚨EXCL: 🔴⚪️🇫🇷 #Liga | 🔐 Séville et l’OM sont en négociations avancées pour Neal Maupay 💰 Les détails du prêts sont en cours de finalisation W @sebnonda https://t.co/iCIHesMKgW pic.twitter.com/U6I4k4HI8X — Santi Aouna (@Santi_J_FM) January 25, 2026

Le FC Séville en pole position

Longtemps annoncé dans le viseur de plusieurs clubs français, notamment le Paris FC, Neal Maupay semble finalement se diriger vers un départ à l’étranger. D’après FootMercato, des négociations avancées sont en cours entre l’OM et le FC Séville pour un prêt jusqu’à la fin de la saison.

Le club andalou, actuellement 11e de Liga, reste sur une victoire face à l’Athletic Bilbao (2-1), un succès important dans une saison irrégulière. Le profil de Neal Maupay, expérimenté et habitué aux championnats exigeants, correspond à une recherche de renfort offensif immédiat côté sévillan.



Pour l’Olympique de Marseille, ce départ permettrait d’alléger la masse salariale et de clarifier un dossier devenu encombrant. À quelques jours de la fin du mercato, le club phocéen accélère sur les dossiers sortants afin d’ajuster son effectif aux priorités sportives définies par Roberto De Zerbi.

Sauf retournement de situation, Neal Maupay pourrait donc vivre ses derniers jours sous le maillot de l’OM, avec la Liga comme probable nouvelle destination.