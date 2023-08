Mercato OM: Un joueur offensif recruté en cas de départ de Sanchez ?

Le président de l’Olympique de Marseille Pablo Longoria annonçait la semaine passée que le dossier d’Alexis Sanchez était refermé. Benjamin Courmes et l’un de nos invités du Débat Foot Marseille de la semaine, Jérémy Attali (journaliste et rédacteur en chef Actu Marseille) ont évoqué la possibilité de recruter un attaquant supplémentaire en cas de départ du Chilien.

En conférence de presse la semaine dernière, le président de l’OM laissait clairement entendre qu’un retour d’Alexis Sanchez à l’Olympique de Marseille n’était plus d’actualité.

« En ce moment, si on doit être franc et qu’on analyse l’effectif, sauf la position de latéral droit, on pense que l’on est au complet. On a un effectif où toutes les positions sont doublées. Je considère qu’on est complets, sauf s’il y a un départ de joueur bien sûr », indiquait ainsi le dirigeant marseillais en réponse à une question directe sur le dossier Sanchez.

A LIRE AUSSI: OM : Se relancer après la défaite au PANA vs Reims! Actu MERCATO, quel onze pour la première au Vél?

Un renfort offensif dans l’effectif ?

Pour Benjamin Courmes, le recrutement d’un renfort offensif supplémentaire est indispensable. « Quand je dis que le mercato n’est pas terminé, cela veut dire que le recrutement d’un avant-centre est obligatoire, puis après des ailiers », déclare le journaliste au Football Club de Marseille. « Il faut également un arrière latéral et un défenseur central. Ce n’est pas possible d’avoir des ambitions et de partir avec cette défense. Déjà que le gardien n’est pas exceptionnel, il est essentiel de lui mettre un patron derrière. Au départ Longoria avait annoncé 10 recrues, il temporise car il ne sait pas si son équipe sera en Ligue des Champions », ajoute-t-il.

A lire aussi : Mercato OM : énorme coup de théâtre pour Malinovski !

Jérémy Attali affirme que « si l’OM joue avec un attaquant et un neuf et demi ce n’est pas la peine de recruter un joueur offensif car il y a Aubameyang, Vitinha, Ndiaye et éventuellement Harit qui peut jouer dans ce rôle ». « Je ne suis forcément d’accord avec cette hypothèse mais je le sens comme ça. Dans l’idéal il faudrait un ailier gauche, son remplaçant, un défenseur gauche en cas d’absence de Lodi ainsi qu’un central pour stabiliser l’équipe même si je pense que Pau Lopez peut retrouver son niveau. Mais c’est très compliqué à réaliser », conclut le rédacteur en chef d’Actu Marseille.