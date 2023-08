Mercato OM : énorme coup de théâtre pour Malinovski !

Depuis quelques jours, on annonce l’attaquant de l’OM Ruslan Malinovskyi sur le départ. Le Torino semblait avoir entamé des négociations avec le club marseillais qui devaient aboutir à un prêt du joueur. Le président du club italien a formellement démenti !

Voilà un coup de théâtre comme on en voit malheureusement trop souvent en période de mercato ! Différents médias annonçaient des discussions avancées entre l’OM et le Torino pour un prêt payant avec option d’achat de Ruslan Malinovskyi. Désireux de rentrer en Italie, l’international ukrainien avait validé cette destination, son départ semblait donc quasiment acté…

Hier, le président du club Italien a formellement démenti tout contact avec Marseille pour Malinovskyi. Il dément même également un intérêt pour le joueur !

« Je ne sais pas comment les rumeurs sont sorties sur Ruslan Malinovskyi (…) Je peux garantir qu’il n’est pas dans notre liste et nous n’avons jamais négocié avec l’OM pour le signer », a déclaré le dirigeant au journaliste italien Fabrizio Romano !

Torino president Cairo: “I don’t know how rumours came out about Ruslan Malinovskyi”. ⛔️🇺🇦

Selon le journaliste Italien l’Olympique de Marseille a un accord de principe avec Besiktas pour le transfert du joueur.

Besiktas are insisting for Ruslan Malinovskyi with both Olympique Marseille and player side. Turkish club now offering important contract but no green light from the midfielder 🇺🇦

Understand Malinovskyi’s priority remains Italy or England, Torino are pushing. Race is open. pic.twitter.com/2gxCYrKVeX

