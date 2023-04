OL – OM : La réaction de Blanc ne passe pas auprès des supporters

Après la défaite de l’Olympique Lyonnais contre l’OM ce dimanche au Groupama Stadium, Laurent Blanc a tenu des propos étonant en conférence de presse d’après match.

Alors que les Lyonnais pensaient avoir fait le plus dur ce dimanche en égalisant contre l’Olympique de Marseille en deuxième mi-temps, Malo Gusto a trompé son propre gardien dans les tout derniers instans de la renconre faisant perdre un point precieux aux hommes de Laurent Blanc dans la course à la 5ème place. Le latéral français qui rejoindra Chelsea lors du prochain mercato avait manqué une grosse occasion quelques instants plus tôt qui aurait permis à Lyon de prendre l’avantage.

On n’a pas été récompensé

En conférence de presse d’après match, l’entraîneur lyonnais a tenu des propos surprenants sur la rencontre. Le champion du Monde 1998 a tenu à féliciter ses joueurs et regrette un manque de réussite dans les moments clés du match : « Ce soir, on a joué, on a pris des risques et on n’a pas été récompensé ». Une déclaration qui a très vite agacé les supporters lyonnais qui estime que l’entraîneur du club rhodanien a une vision biaisée de la performance de l’OL ce dimanche. De plus, cette phrase semble insinuer que les lyonnais méritaient la victoire. Ce constat du coach lyonnais a été très largement remis en question. La communication de Laurent Blanc est régulièrement pointé du doigt depuis son arrivée à Lyon. Les supporters lui reprochent des analyses de matchs incohérentes et un manque d’objectivité. Avec cette nouvelle défaite, l’Olympique Lyonnais pointe toujours à la 7ème place à six longueurs de Lille (5ème).

Blanc : « Ce soir, on a joué, on a pris des risques et on n’a pas été récompensé ». #OLOM pic.twitter.com/dkvnqJH7M2 — Alexandre Corboz (@AlexCorboz) April 23, 2023

Lovren amer après la défaite contre l’OM