OM : Balerdi encense Mbemba (qui lui a donné de la confiance… )

Après la victoire de l’OM ce dimanche contre Lyon, Leonardo Balerdi s’est arrêté en zone mixte pour répondre aux questions des journalistes. Le défenseur argentin est revenu sur sa titularisation au profit de Chancel Mbemba.

Avant le coup d’envoi du choc de cette 32ème journée de Ligue 1, Igor Tudor a surpris tout le monde en titularisant Leonardo Balerdi. Le défenseur argentin a été préféré à Chancel Mbemba pour évoluer aux côtés de Samuel Gigot et Sead Kolasinac. Ce choix a finalement donné raison à l’entraîneur croate puisque l’Olympique de Marseille s’est imposé au Groupama Stadium (1-2). Ce succès permet aux marseillais de reprendre la deuxième place du classement à Lens.

C’est un bon mec, un top joueur

Après le match, Leonardo Balerdi s’est arrêté en zone mixte pour répondre aux questions des journalistes. Alors qu’il a pris la place de Chancel Mbemba dans le onze de départ marseillais ce dimanche, le défenseur argentin a fait l’éloge de son coéquipier. « Il m’a donné de la confiance avant le match. C’est un bon mec, un top joueur. Entre nous, on s’encourage. J’étais content de revenir. » Après cette victoire, le joueur de 24 ans se montre ambitieux pour la fin du championnat : « Il y a le duel avec Lens, mais on doit gagner tous les matches qu’il reste pour finir le plus haut possible. »

Gagner ici c’est totalement mérité

« Ce sont des points très important ce soir, jubile Igor Tudor, au micro de Prime Vidéo, après le match. Gagner ici, après autant de temps, c’est totalement mérité pour nous. Mais comme d’habitude, ce qui est important c’est que tous mes joueurs, même les défenseurs se sont battus jusqu’à la fin. Mais cela fait pas mal de temps que c’est comme ça. Et quand l’équipe reste haut, il y a des ballons à aller gratter. »