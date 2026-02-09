OM : Adil Rami se paye Leonardo Balerdi !

Après la lourde défaite de l’Olympique de Marseille face au Paris Saint-Germain (5-0), les critiques se multiplient autour du club phocéen. Consultant sur Ligue 1+, Adil Rami a publiquement ciblé la prestation et l’attitude de Leonardo Balerdi, capitaine marseillais lors du Classique.

Une sortie médiatique très ciblée sur le capitaine olympien

L’humiliation subie par l’OM au Parc des Princes continue de faire réagir. Sur le plateau de Ligue 1+, Adil Rami, ancien défenseur central marseillais, n’a pas mâché ses mots à l’encontre de Leonardo Balerdi. Selon lui, le défenseur argentin se disperse dans des attitudes inutiles, au détriment de son rôle sur le terrain.

A lire : PSG – OM (5-0) : Dembélé voulait faire passer un message !

« Il passe son temps à chambrer les joueurs et à s’embrouiller avec eux. Tu es quand même le capitaine de l’OM, je pense que tu devrais un peu plus te concentrer sur le jeu, sur ton football et sur le fait de bien manier ta défense », a déclaré Adil Rami à l’antenne.

Des propos forts, tenus dans un contexte de lourde défaite à Paris, qui soulignent les manquements collectifs mais aussi individuels observés lors de ce Classique PSG-OM à sens unique.

« Tu dois être le patron de ta défense »

L’ancien international français a insisté sur la responsabilité spécifique liée au brassard. Pour Adil Rami, Leonardo Balerdi ne remplit pas pleinement les exigences du poste de capitaine en défense centrale, notamment dans la communication et l’anticipation.

« Depuis très longtemps, Balerdi ne joue pas ce rôle comme il devrait le jouer. Tu dois être le patron de ta défense dans la communication, dans la lecture du jeu. Sur le premier but, il doit voir, il doit anticiper et le sentir », a poursuivi le consultant.

Enfin, Adil Rami a replacé cette prestation dans un cadre plus large, estimant que ces lacunes sont connues de longue date mais rendues encore plus visibles par l’ampleur du score et l’identité de l’adversaire : « Ça fait un bon moment qu’on le sait, sauf qu’aujourd’hui c’était flagrant parce que c’est une grosse manita et c’est le PSG. »

Une analyse sévère mais assumée, qui alimente le débat autour du leadership et de l’organisation défensive de l’Olympique de Marseille après cette nouvelle désillusion en Ligue 1.