OM : après la claque au PSG (5-0), Roberto De Zerbi clarifie son avenir !

Sèchement battu au Parc des Princes (5-0), l’Olympique de Marseille a vécu une soirée cauchemardesque face au Paris Saint-Germain. En conférence de presse, Roberto De Zerbi a tenu à lever toute ambiguïté sur ses propos d’après-match et à préciser son état d’esprit.

Une défaite lourde et des mots forts de De Zerbi au coup de sifflet final

Le choc de la Ligue 1 entre le PSG et l’OM a tourné à l’humiliation pour les Marseillais, balayés 5-0 à Paris. Une gifle sportive qui tranche avec les prestations récentes jugées positives contre Lens et Rennes. Au micro de Ligue 1+, Roberto De Zerbi a immédiatement assumé la responsabilité du revers et adressé un message clair aux supporters.

« On fait de bonnes prestations contre Lens et Rennes, puis arrive la déroute. Je demande pardon aux supporters. On parlera avec Pablo Longoria et Mehdi Benatia pour voir ce que l’on peut faire », a déclaré l’entraîneur de l’OM. Des propos qui, sur le moment, ont pu être interprétés comme un possible doute sur la suite de sa mission.

De Zerbi écarte toute remise en question de son avenir

Interrogé quelques minutes plus tard en conférence de presse d’après-match, le technicien italien a tenu à préciser la portée de ses déclarations. Questionné sur un éventuel découragement ou une réflexion personnelle concernant son avenir à l’Olympique de Marseille, Roberto De Zerbi a répondu sans ambiguïté.

« Je ne suis pas découragé, je suis plutôt triste. En ce qui concerne les discussions, on parle toujours avec Longoria et Benatia, que ce soit après une victoire ou une défaite. Ce sera les mêmes discussions qu’on a pu avoir après Bruges et Lens », a-t-il expliqué, calmant toute spéculation.

Malgré la lourde défaite face au PSG, l’entraîneur marseillais ne remet donc pas en cause sa présence sur le banc. À court terme, l’enjeu pour l’OM reste désormais de réagir sportivement et de tirer les enseignements de cette soirée noire, dans un contexte de championnat toujours exigeant.