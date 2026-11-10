Mis à l’écart par Bruno Genesio puis héros de la victoire de l’OM à Lens (1-2), Keyliane Abdallah a parfaitement rebondi. Une réaction saluée par son oncle, Toifilou Maoulida, ancien attaquant marseillais. Sur les réseaux sociaux, celui-ci a félicité le jeune Olympien pour sa force de caractère, tout en lui adressant un avertissement pour la suite : garder les pieds sur terre.

De la réserve au but de la victoire à Bollaert en quelques jours : Keyliane Abdallah a vécu une semaine mouvementée. Rétrogradé en Pro 2 après son entrée en jeu contre Le Havre (4-3), le jeune attaquant de 20 ans a répondu de la meilleure des manières en offrant trois points précieux à l’OM face au RC Lens, dimanche soir.

Une réaction qui a particulièrement touché Toifilou Maoulida, son oncle, passé par Marseille entre 2006 et 2007.

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« Tu es revenu avec un bon état d’esprit et en toute humilité »

Sur son compte X, l’ancien attaquant olympien a adressé un message personnel à son neveu, revenant sur la période difficile qu’il vient de traverser.

« Tu aurais pu avoir la tête sous l’eau lors de la décision du coach de t’envoyer en réserve mais tu as eu une force de caractère et un mental énorme. Je te l’ai dit que ce n’était pas une sanction mais une décision qui te fera avancer, tu as écouté et tu es revenu avec un bon état d’esprit et en toute humilité. »

Maoulida a ensuite invité Abdallah à ne pas considérer ce but comme un aboutissement.

« Nos récompenses sont toujours proportionnelles à nos efforts. Savoure mais surtout ne t’enflamme pas car je vais être sur tes côtes. Bravo minot. »

Un message qui fait écho à l’attitude affichée par le joueur durant son passage en réserve. Dans les colonnes de La Provence, Romain Ferrier, entraîneur de la Pro 2, avait déjà souligné la remise en question d’Abdallah après son recadrage↗.

Un retour gagnant qui donne raison à Genesio

Entré en jeu à la 77e minute contre Lens, Abdallah n’a eu besoin que de cinq minutes pour inscrire le but victorieux. Une réponse immédiate à la décision de Bruno Genesio, qui souhaitait avant tout faire progresser son jeune joueur.

Après la rencontre, le technicien avait expliqué que cette mise à l’écart ne constituait pas une punition, mais une manière de responsabiliser l’attaquant. Nous revenions sur les explications de Genesio et le retour gagnant d’Abdallah↗.

Cette décision avait pourtant suscité des débats. Sur RMC, Éric Di Meco avait notamment jugé la sanction particulièrement sévère↗ si elle reposait uniquement sur l’entrée en jeu du jeune Olympien face au Havre.

Pour Toifilou Maoulida, l’essentiel se situe désormais dans la continuité. Son neveu a montré qu’il pouvait réagir à une décision difficile et retrouver sa place dans le groupe professionnel. À lui de confirmer cet état d’esprit après la trêve internationale.