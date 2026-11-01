Envoyé en équipe réserve après le coup de colère de Bruno Genesio contre Le Havre, Keyliane Abdallah a visiblement compris le message. Dans les colonnes de La Provence, Romain Ferrier, entraîneur de la Pro 2 marseillaise, dévoile l’état d’esprit du jeune attaquant. Loin de contester sa mise à l’écart, le joueur de 20 ans entend désormais regagner sa place sur le terrain.

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Le recadrage de Bruno Genesio semble avoir porté ses premiers fruits. Après la victoire mouvementée de l’OM face au Havre (4-3), le technicien marseillais avait décidé de renvoyer Keyliane Abdallah avec la réserve, mécontent de son investissement lors de son entrée en jeu. Une décision forte, mais que le jeune attaquant aurait acceptée sans protester.

Déjà déterminé à réagir après sa mise à l’écart↗, Abdallah a depuis échangé avec Romain Ferrier, son entraîneur en Pro 2. Ce dernier a livré quelques confidences sur la réaction de son joueur.

« Il ne conteste rien du tout » : Ferrier dévoile l’attitude d’Abdallah

Interrogé par La Provence, Romain Ferrier assure que l’attaquant marseillais a pris conscience des attentes du staff professionnel.

« J’ai discuté avec lui, il entend ce qu’a dit le coach et va en prendre considération. Peut-être qu’il n’avait pas forcément conscience. Après, ça reste un jeune joueur, il continue d’apprendre. Il est vraiment dans cet état d’esprit, il ne conteste rien du tout. » (Romain Ferrier – La Provence)

L’entraîneur de la réserve rapporte également les intentions du joueur après cette rétrogradation :

« Au contraire, il se dit : « OK, je vais me remettre en question et repartir de l’avant pour de nouveau prouver les choses. » Il est conscient aussi qu’il doit montrer sans arrêt. »

Un discours qui rejoint celui de Bruno Genesio. Vendredi, en conférence de presse, l’entraîneur de l’OM avait expliqué les raisons de sa décision concernant Abdallah↗, refusant de la présenter comme une simple punition. L’objectif affiché est de faire progresser le joueur.

Une première réponse sur le terrain face à Strasbourg

Keyliane Abdallah n’a pas attendu pour retrouver la compétition. Mercredi, il a participé à la victoire de la réserve marseillaise face à Strasbourg (1-0) en Challenge Espoirs.

Lors de cette rencontre, le jeune attaquant s’est montré disponible et entreprenant, cherchant régulièrement à provoquer ses adversaires. Une prestation encourageante, comme nous le soulignions dans notre analyse des performances des jeunes Olympiens face à Strasbourg↗.

Reste désormais à transformer cette réaction positive en performances régulières. Aucune date de retour dans le groupe professionnel n’a été annoncée, mais Abdallah connaît désormais les exigences fixées par Bruno Genesio pour retrouver sa place à l’OM.