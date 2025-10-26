OM – Benatia : « Dans le jeu, c’était vraiment bien ! »

Malgré la défaite frustrante de l’Olympique de Marseille à Lens (2-1), Mehdi Benatia a tenu à livrer une analyse mesurée et pleine d’espoir. En zone mixte, le directeur sportif olympien a préféré retenir la qualité du contenu proposé par les hommes de Roberto De Zerbi, plutôt que le résultat brut.

« Il faut regarder le contenu. Si tu perds ce genre de matchs en jouant comme ça, ça laisse quand même présager des jours meilleurs », a estimé Benatia, avant d’ajouter :

« Les vingt premières minutes, ce sont peut-être les vingt plus belles minutes avec le ballon qu’on ait faites, en tout cas depuis que je suis au club. J’ai félicité le coach pour ça. Dans le jeu, c’était vraiment bien. »

A lire aussi : 🔥Lens – OM (2-1) : Nouvelle désillusion ! Le débrief complet (avec Ronald Zubar)

Pour l’ancien défenseur international marocain, le visage affiché à Bollaert confirme que l’OM progresse dans la mise en place du projet De Zerbi. Si tout n’a pas encore été parfait, Benatia préfère insister sur la cohérence et les intentions de jeu.

« Bien sûr qu’il y a encore des choses à améliorer, je ne dis pas que c’est parfait. Surtout dans le dernier geste, on a souvent eu le ballon contre une équipe qui joue bien, très compliquée à jouer. Il faut s’appuyer sur ça. Il y a eu de très bonnes choses, j’ai envie de retenir ça, de continuer à travailler, ce qu’on dit depuis le début », a-t-il confié à RMC Sport.

Et de conclure avec optimisme :

« C’est sur ce genre de matchs que tu apprends beaucoup. Il y avait la place aujourd’hui de sortir avec beaucoup mieux que cette défaite. »

Un discours lucide et apaisant, à l’image d’un dirigeant qui veut inscrire le projet marseillais dans la durée — sans céder à la panique.

A lire aussi : Walid Acherchour défend De Zerbi après la défaite de l’OM à Lens