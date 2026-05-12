OM : ce journaliste de l’Equipe tacle Habib Beye, “insupportable”, “honteux”…

La tension monte autour de l’Olympique de Marseille. Après les déclarations d’Habib Beye visant les médias, Yoann Riou a vivement réagi sur la chaîne L’Équipe. Un échange qui illustre le climat tendu autour du club phocéen à l’approche de la fin de saison.

Yoann Riou recadre Habib Beye sur la question des médias

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La sortie médiatique d’Habib Beye, entraîneur de l’OM, n’a pas laissé indifférent. Le technicien a récemment évoqué une forme de traitement injuste de la part des journalistes, estimant être la cible de critiques excessives. Une position qui a fait bondir Yoann Riou, journaliste et chroniqueur sur la chaîne L’Équipe.

Ce dernier n’a pas mâché ses mots : « Ce qu’il a dit est insupportable. Aucun journaliste ne se lève le matin en se disant ‘Tiens, on va se faire Habib Beye aujourd’hui’ ». Une réaction forte qui traduit un désaccord profond sur la perception du rôle des médias dans l’analyse des performances de l’Olympique de Marseille.

Un contexte sportif tendu pour l’OM

Au-delà de cette polémique, le contexte sportif reste central. L’OM joue gros lors de son dernier match de la saison face à Rennes, une rencontre décisive pour conclure un exercice marqué par des résultats irréguliers.

Yoann Riou a également insisté sur le fait que les critiques adressées à Habib Beye reposent sur des éléments factuels : « Ce qui est plus grave, c’est qu’il a travaillé pendant des années à Canal+, il a côtoyé des journalistes, il sait très bien comment on fonctionne. Évidemment, tout le monde n’est pas parfait, mais faut arrêter là. Il n’y a pas besoin d’inventer des choses pour parler de la situation de l’OM depuis qu’il est arrivé. »

Dans la continuité, il a ajouté : « Ce qu’il fait là, c’est honteux, et c’est d’autant plus honteux qu’il fait cela parce qu’il est content et qu’il a gagné un match. Il remet une pièce dans la machine. J’ai vécu plusieurs années en Italie, on est des Bisounours. Là il fait que des ‘moi je‘, mais qu’il parle de l’OM, pas de lui ».

À l’approche de OM-Rennes, cette séquence médiatique vient renforcer la pression autour de Habib Beye et de l’Olympique de Marseille, dans une fin de saison sous haute tension.