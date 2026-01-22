OM : De Zerbi explique le raté du mur sur le coup franc de Szoboszlai !

Battu 0-3 par Liverpool, l’Olympique de Marseille a vu le match basculer juste avant la pause sur un coup franc de Szoboszlai. En conférence de presse, Roberto De Zerbi a tenu à expliquer précisément l’organisation défensive choisie par son équipe sur cette phase décisive.

Un choix assumé sur le coup franc décisif

La rencontre a changé de visage dans les arrêts de jeu de la première période. Sur un coup franc bien placé, Szoboszlai a trouvé l’ouverture et permis à Liverpool de prendre l’avantage, avant que les Anglais ne s’imposent finalement 0-3. Une action sur laquelle l’OM a été vivement critiqué, notamment en raison de l’absence de joueur allongé derrière le mur, une situation inhabituelle à ce niveau.

Szoboszlai ouvre le score juste avant la mi-temps face à l’OM 😣 Ce coup franc est sublime mais ce coup franc fait mal…#OMLIV | #UCL pic.twitter.com/lMu3tKIEX7 — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) January 21, 2026



Présent en conférence de presse après la rencontre, Roberto De Zerbi a livré une explication détaillée, sans esquiver sa responsabilité. « Personne ne s’est couché sur le coup franc parce qu’on s’est organisé de cette façon. Le gardien a été écouté, il préférait qu’il n’y ait pas de joueur, mais si on ne fait pas le crocodile (coucher un joueur derrière le mur), il ne fallait pas sauter », a déclaré l’entraîneur de l’Olympique de Marseille, évoquant un choix collectif validé par le portier marseillais.

Le technicien italien a ainsi insisté sur le fait qu’il ne s’agissait ni d’un oubli ni d’une erreur individuelle, mais bien d’une consigne précise, appliquée par ses joueurs dans un contexte de match exigeant.

Au-delà de cette situation précise, De Zerbi a élargi son analyse à la physionomie globale de la rencontre. Conscient de la difficulté de l’opposition, il a reconnu la supériorité adverse sur certains moments clés. « On savait qu’on pouvait perdre contre Liverpool, on espérait que le match se passe différemment », a-t-il expliqué, sans chercher à masquer la déception liée au scénario.

L’entraîneur de l’OM a toutefois rappelé que tout n’était pas terminé, soulignant l’importance de rester mobilisé pour la suite. « Mais on a encore une possibilité », a-t-il ajouté, appelant implicitement à une réaction collective et à une meilleure maîtrise des détails, souvent décisifs face à ce type d’adversaire.