OM – Di Meco : « Le génie dans l’histoire c’est Jacques-Henri Eyraud ! »

Dimitri Payet a décidé de prolonger à vie son contrat à l’Olympique de Marseille. L’ancien olympien Eric Di Meco, met en avant le travail effectué par Jacques-Henri Eyraud dans ce dossier…

L’ancien marseillais Eric Di Meco s’est exprimé sur la prolongation de Payet au micro de RMC :

JHE a prolongé un homme attaché à la ville de Marseille– Di Meco

« La carrière d’un joueur de foot à 35 ans elle se termine. A part deux trois joueurs en Ligue 1 identifiés, les mecs à 35 ans ils arrêtent le foot. Il a raisonné comme si il avait deux contrats normaux, et que pendants deux ans ils touchent de l’argent pour sa reconversion, car à 36 ans il a plus de chance d’être Directeur sportif que joueur. Le génie dans l’histoire c’est Jacques-Henri Eyraud, qui a profité de l’histoire de Payet et son histoire de crédit en lui proposant une prolongation de contrat. Bravo aux deux, parce que Jacques-Henri a prolongé un homme attaché à la ville… » Eric Di Meco— Source: RMC