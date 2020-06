OM: Dimitri Payet récompensé pour une action hors football

Dimitri Payet a réalisé une saison de haut niveau sous les ordres d’André Villas-Boas. Mais c’est pour une action hors football qui vient d’être récompensé par l’Equipe…

L’équipe vient d’élire la célébration de Payet face à Lyon, comme la plus belle. Ce soir-là, Dimitri Payet était en feu en inscrivant un doublé et faisant preuve d’une combativité impressionnante.

Dans DFM, notre journaliste Mourad Aerts avait loué l’impact de Payet sur l’équipe cette saison :

Dimitri Payet nous a quand même fait vivre des choses

« Payet est revenu. C’est un mec instable. Pour avoir ce niveau de talent, à cet âge-là, ça couterait trop cher. Si on veut avoir un mec de ce talent on est obligé d’avoir quelqu’un d’instable. Au final quand on fait le bilan des recrues de McCourt, on se dit : bah oui, Dimitri Payet nous a quand même fait vivre des choses. Il coûte cher mais il nous fait vivre quelque chose. Sur ces quatre ans, Payet a justifié son prix. » Mourad Aerts – Source : DFM (04/06/2020)