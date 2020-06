Mercato OM: Boulaye Dia, entre « joueur d’avenir » et « attaquant surcoté » ?

L’OM cherche un attaquant pour épauler Dario Benedetto. Alors que le nom de Mbaye Niang agite l’actualité mercato du club olympien, un autre joueur de Ligue 1 serait ciblé : Boulaye Dia. FCMarseille a contacté plusieurs supporters rémois pour en savoir plus sur l’attaquant de 23 ans…

André Villas-Boas gère le mercato en l’absence d’un directeur sportif. Le profil de l’attaquant Boulaye Dia aurait séduit le coach portugais. Le joueur de 23 ans a réalisé une bonne saison avec Reims, il a marqué 8 buts et souvent lors des gros matches. Arrivé en 2018 en provenance de Jura Suf, il possède un contrat jusqu’en 2022. Qui est Boulaye Dia ?

Plusieurs supporters rémois nous ont donné leur avis sur le buteur du SDR. @StadeDesRumeurs, qui suit l’actualité du club et publie des infos sur son compte, nous dresse son portrait :

Reims demande 10M€ minimum pour lâcher Dia

« Boulaye Dia est vraiment plus intéressant en pointe que sur un côté. Il est puissant, habile dos but et rapide. C’est un joueur très usant pour les centraux adverses. Côté défaut, comme il vient du monde amateur (pas de centre de formation, il venait de N2 quand Reims l’a recruté), on relève parfois quelques lacunes techniques ou mauvais choix dans des situations décisives. Mais il a déjà beaucoup progressé et possède encore une grosse marge de manœuvre. Je pense que c’est un garçon qui vaut entre 10 à 15 buts par saison en L1. Il a un profil « Premier League » et Reims demande 10 millions minimum pour le lâcher. Contrairement à Kamara, il y a moins de marge de manœuvre pour négocier. » @StadeDesRumeurs – source : FCMarseille (19/06/2020)

Dia est surcoté pour l’OM

Pour un autre supporter interrogé, Boulaye Dia est « un buteur, assez rapide également, jeune attaquant qui a beaucoup d’avenir. » Ce dernier estime cependant que l’attaquant de 23 ans « n’est pas non plus un grand grand buteur pour autant mais que cela s’explique par son jeune âge, et il a tout de même beaucoup d’avenir » Enfin, un autre fan du SDR lâche carrément : « Dia est surcoté pour l’OM… » L’attaquant rémois semble être pour l’instant un plan B pour l’OM, mais tout peut vite évoluer…