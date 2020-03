OM: Entre Aulas et Eyraud « c’était apaisé et constructif » !

Après avoir le feu en se demandant si la meilleure solution était une saison blanche suite à l’arrêt de la Ligue 1 face à l’expansion du Coronavirus, Jean Michel Aulas s’était exprimé sur RMC. Il avait exprimé son souhaite de porter plainte, les deux hommes se sont réunis aujourd’hui à la LFP…

Après avoir proposé une saison blanche en reprenant les classements de la saison 2018/2019, Jean Michel Aulas s’est aussi demandé si l’autre solution ne serait pas de faire un classement historique sur 3 ou 5 ans. Il était revenu à l’antenne de RMC sur la mésentente avec le président olympien, Jacques-Henri Eyraud et comptait bien porté plainte.

Les deux hommes se sont vus ce mardi lors du conseil d’administration de la LFP…

Le confinement n’aide pas– Boy de la Tour

La président de la LFP s’est exprimé devant la presse:

« Je pense qu’il y a eu un petit énervement lié à l’angoisse de la situation. Les esprits se sont calmés et on a besoin d’esprits calmes. Le confinement ne nous y aide pas. Si on ne prend pas garde à se contrôler, ça peut devenir compliqué. Là c’était apaisé et constructif y allant de ses propositions et efforts à faire. » Nathalie Boy de la Tour— source : Foot Mercato