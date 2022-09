OM : Formation, le message envoyé est plutôt négatif

Dans notre émission Débat Foot Marseille diffusée hier soir sur nos réseaux, notre invité Cyril Astier, agent de joueur, s’est exprimé sur la récente politique de recrutement de jeunes pas encore passés professionnels ou avec très peu d’expérience pro à l’OM. Pour lui, cette politique envoie notamment un message négatif aux jeunes marseillais du centre de formation.

« Pas prêts à intégrer le groupe pro »

« Là sur le coup on est sur de la post-formation, moi je suis jamais un grand fan de ce de ce type de recrutement là. Parce que déjà d’une part, on envoie un message aux jeunes qui sont déjà dans le centre depuis plusieurs années en disant « Ben concrètement aujourd’hui si on va chercher à l’extérieur c’est qu’on n’a pas ce qu’il nous faut ». C’est le premier message qui est envoyé donc et plutôt négatif. En plus sur ces profils là, moi j’ai eu l’occasion de les voir jouer, et bien jusqu’à présent j’en ai très honnêtement pas trouvé un qui a fait la différence quoi ! En tous les cas surtout pas prêt à intégrer le groupe pro. C’est mon avis, je pense que tous les suiveurs des jeunes de l’Olympique de Marseille diront la même chose moi. » Cyril Astier – source : Débat Foot Marseille – 19/09/2022

Que l’OM devienne un spécialiste de la post-formation

« Ce qui m’embête le plus, c’est le positionnement de la formation. En fait en faisant ce genre de choses là, encore une fois il y a des clubs qui le font très bien, qui sont spécialisés dans la post formation… alors est-ce que demain l’Olympique de Marseille devient un spécialiste de la formation pourquoi pas ! Après c’est une stratégie comme une autre. » Cyril Astier – source : Débat Foot Marseille – 19/09/2022

Ne pas se couper de son ancrage local

« Mais faut qu’il y ait la place déjà, et il faut aussi quelque part bah renoncer finalement à sa propre formation en se disant bah ma formation elle me coûte cher pour des résultats qui sont plutôt aléatoires…mais aujourd’hui l’Olympique de Marseille, avec un bassin de joueur qui est plutôt conséquent, moi je trouve que ça a largement sa place ! Enfin un club encore une fois le club ne peut pas se couper de sa base et de son ancrage local ! Pour moi les jeunes sont des marseillais et des jeunes de la région à qui à un moment donné on fait une place. ça se construit déjà dans le temps et puis ça passe donc par une stabilité des hommes déjà, c’est-à-dire des formateur y compris jusque chez les pros, y compris jusque chez le coach. » Cyril Astier – source : Débat Foot Marseille – 19/09/2022

