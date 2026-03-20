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Non classé

OM – Højbjerg avoue : “je suis très fier d’avoir ce rôle”

Par La Redaction FCM -

À la veille d’un choc important face à Lille, Pierre-Emile Højbjerg a pris la parole en conférence de presse. Le milieu danois de l’Olympique de Marseille a évoqué son rôle de capitaine, tout en recentrant le débat sur les objectifs collectifs du club.

 

Un capitanat assumé, mais relativisé

 

Présent devant les médias ce vendredi 20 mars 2026, Pierre-Emile Højbjerg a abordé sans détour son rôle de capitaine de l’Olympique de Marseille. Arrivé avec un statut de leader, l’international danois confirme son attachement à cette responsabilité, tout en refusant d’en faire un sujet central.

« Je suis très fier d’avoir ce rôle. Après ça ne change pas trop, ce qui est important c’est de faire en sorte de prendre les points. Qui est capitaine, qui n’est pas capitaine, à la fin ce n’est pas ça qui va changer les choses pour moi. On est concentré pour faire en sorte que l’OM finisse le mieux possible. »

Un discours en cohérence avec l’état d’esprit affiché ces dernières semaines par le vestiaire marseillais. Dans un contexte de lutte serrée en Ligue 1, l’OM cherche avant tout de la stabilité et de l’efficacité, indépendamment des statuts individuels.

 

OM – LOSC : un match clé dans la course au classement

 

La réception du LOSC s’annonce déterminante pour l’OM, engagé dans une phase décisive de sa saison. Face à un concurrent direct, les Marseillais doivent impérativement prendre des points pour rester dans la course à leurs objectifs.

 

A lire : Concurrents OM : Daniel Riolo très inquiet pour la fin de saison de l’OL !

 

Le message de Højbjerg s’inscrit dans cette dynamique : priorité au collectif, à la performance et aux résultats. Le brassard, bien qu’honorifique, ne doit pas détourner l’attention du terrain.

Sous la direction de leur entraîneur, l’Olympique de Marseille entend aborder cette rencontre avec sérieux et ambition. Le discours du milieu danois reflète une volonté claire : rester focalisé sur l’essentiel à l’approche d’un rendez-vous majeur du calendrier.

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