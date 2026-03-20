OM – Højbjerg avoue : “je suis très fier d’avoir ce rôle”

À la veille d’un choc important face à Lille, Pierre-Emile Højbjerg a pris la parole en conférence de presse. Le milieu danois de l’Olympique de Marseille a évoqué son rôle de capitaine, tout en recentrant le débat sur les objectifs collectifs du club.

Un capitanat assumé, mais relativisé

Présent devant les médias ce vendredi 20 mars 2026, Pierre-Emile Højbjerg a abordé sans détour son rôle de capitaine de l’Olympique de Marseille. Arrivé avec un statut de leader, l’international danois confirme son attachement à cette responsabilité, tout en refusant d’en faire un sujet central.

« Je suis très fier d’avoir ce rôle. Après ça ne change pas trop, ce qui est important c’est de faire en sorte de prendre les points. Qui est capitaine, qui n’est pas capitaine, à la fin ce n’est pas ça qui va changer les choses pour moi. On est concentré pour faire en sorte que l’OM finisse le mieux possible. »

Un discours en cohérence avec l’état d’esprit affiché ces dernières semaines par le vestiaire marseillais. Dans un contexte de lutte serrée en Ligue 1, l’OM cherche avant tout de la stabilité et de l’efficacité, indépendamment des statuts individuels.

« Je suis très fier d’avoir ce rôle, avec les joueurs qui l’ont eu avant moi. Avec un grand respect, ça ne change pas grand-chose, qui a le brassard ne change pas grand-chose pour moi. L priorité c’est de prendre les points. » Pierre-Emile Hojbjerg pic.twitter.com/l0T2IrSKND — Football Club de Marseille (@FCMarseille) March 20, 2026

OM – LOSC : un match clé dans la course au classement

La réception du LOSC s’annonce déterminante pour l’OM, engagé dans une phase décisive de sa saison. Face à un concurrent direct, les Marseillais doivent impérativement prendre des points pour rester dans la course à leurs objectifs.

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Le message de Højbjerg s’inscrit dans cette dynamique : priorité au collectif, à la performance et aux résultats. Le brassard, bien qu’honorifique, ne doit pas détourner l’attention du terrain.

Sous la direction de leur entraîneur, l’Olympique de Marseille entend aborder cette rencontre avec sérieux et ambition. Le discours du milieu danois reflète une volonté claire : rester focalisé sur l’essentiel à l’approche d’un rendez-vous majeur du calendrier.