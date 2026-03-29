PUBLICITÉ
Info Chrono
  • Loading
Abonnement
PUBLICITÉ
Accueil / Non classé / OM : “incontournable”, “meilleur club”… McCourt hausse le ton et envoie un message fort
Non classé

OM : “incontournable”, “meilleur club”… McCourt hausse le ton et envoie un message fort

Par La rédaction FCM - Publié le - Mis à jour le
Frank McCourt
Frank McCourt
Frank McCourt

Le propriétaire de l’Olympique de Marseille, Frank McCourt, a livré un discours sans ambiguïté dans un entretien au JDD. Entre exigence sportive et engagement personnel, le dirigeant fixe clairement le cap.

“La qualification est incontournable”

McCourt ne laisse aucune place au doute sur les ambitions du club :
« Être qualifié ou pas, cela fait une grande différence pour un club comme l’OM […] La qualification est incontournable. »

Conscient des écarts de moyens avec le Paris Saint-Germain, il insiste néanmoins sur le statut du club :
« Marseille est le plus grand club de France et devrait être au rendez-vous chaque saison. »

Il va même plus loin dans son analyse :
« À mes yeux, l’OM est même l’un des meilleurs clubs en Europe. Mais pour le démontrer, il faut jouer en Ligue des champions chaque année. »

A lire aussi : OM : Frank McCourt précise pour Medhi Benatia !

“Mon engagement ne changera pas”

Malgré cette exigence élevée, McCourt écarte toute remise en question de son implication en cas d’échec :
« Non, bien sûr que non. Il faut continuer. C’est la vie. »

Un message clair qui confirme sa volonté de s’inscrire dans la durée, tout en maintenant une pression forte sur les objectifs sportifs.

À l’approche de la fin de saison, la qualification européenne apparaît plus que jamais comme un tournant majeur pour l’OM.

    • Facebook
    • Twitter
    • Whatsapp
    • Flipboard
    • Flipboard
    Afficher les commentaires
    0
     
    App store Play store Facebook Twitter Pinterest Dailymotion Youtube
    ACCÈS
    RÉDACTION FOOTBALL CLUB DE MARSEILLE
    MERCATO
    VIDÉOS
     
     
    @ MFC MEDIA - 2000-2026 - tous droits réservés

    Football Club de Marseille est inscrit à la Cnil – n° 1653823