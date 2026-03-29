OM : “incontournable”, “meilleur club”… McCourt hausse le ton et envoie un message fort

Le propriétaire de l’Olympique de Marseille, Frank McCourt, a livré un discours sans ambiguïté dans un entretien au JDD. Entre exigence sportive et engagement personnel, le dirigeant fixe clairement le cap.

“La qualification est incontournable”

McCourt ne laisse aucune place au doute sur les ambitions du club :

« Être qualifié ou pas, cela fait une grande différence pour un club comme l’OM […] La qualification est incontournable. »

Conscient des écarts de moyens avec le Paris Saint-Germain, il insiste néanmoins sur le statut du club :

« Marseille est le plus grand club de France et devrait être au rendez-vous chaque saison. »

Il va même plus loin dans son analyse :

« À mes yeux, l’OM est même l’un des meilleurs clubs en Europe. Mais pour le démontrer, il faut jouer en Ligue des champions chaque année. »

🚨𝗠𝗘𝗗𝗛𝗜 𝗕𝗘𝗡𝗔𝗧𝗜𝗔 𝗤𝗨𝗜𝗧𝗧𝗘𝗥𝗔 𝗕𝗜𝗘𝗡 𝗟’𝗢𝗠 𝗔̀ 𝗟𝗔 𝗙𝗜𝗡 𝗗𝗘 𝗟𝗔 𝗦𝗔𝗜𝗦𝗢𝗡 !

Confirmation Frank McCourt. Au JDD « Après avoir reçu sa démission, je lui ai moi-même demandé de prolonger son préavis et je le remercie d’avoir accepté car c’était essentiel… pic.twitter.com/FvbEyOpaCB — Football Club de Marseille (@FCMarseille) March 28, 2026

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“Mon engagement ne changera pas”

Malgré cette exigence élevée, McCourt écarte toute remise en question de son implication en cas d’échec :

« Non, bien sûr que non. Il faut continuer. C’est la vie. »

Un message clair qui confirme sa volonté de s’inscrire dans la durée, tout en maintenant une pression forte sur les objectifs sportifs.

À l’approche de la fin de saison, la qualification européenne apparaît plus que jamais comme un tournant majeur pour l’OM.