OM: L’entraineur de Feyenoord fan de Sampaoli

Ce jeudi, l’OM affrontera le Feyenoord en demi-finale aller de la Conference League. Un match qui s’annonce un peu plus compliqué que face au PAOK contre une équipe joueuse, troisième d’Eredivise. Arne Slot, l’entraineur de Feyenoord a encensé l’équipe marseillaise et Jorge Sampaoli avant cette double confrontation.

Deuxième de Ligue 1 Uber Eats à 4 journées de la fin, en lice pour une demi-finale de Conference League, la fin de saison de l’OM s’annonce palpitante. Avec son succès contre Reims (0-1) hier soir, les phocéens vont pouvoir aborder et préparer tranquillement la double confrontation contre le Feyenoord qui commence dès jeudi. Fort de 7 succès lors de leurs 8 matchs, les olympiens se présentent en pleine confiance face à une équipe néerlandaise en pleine bourre également.

Les marseillais le savent, il faudra se méfier de cette équipe joueuse qui a réalisé un parcours européen assez impressionnant et qui se classe 3ème du championnat d’Eredivise derrière l’Ajax et le PSV. Réputé pour être un entraineur qui aime le beau jeu, Arne Slot, le coach du Feyenoord a tenu à souligner la qualité de son adversaire et de son homologue argentin :

« Il y a quelques années, tous les entraîneurs novices regardaient Jorge Sampaoli, donc c’est spécial pour moi de l’affronter maintenant. Ce qui le rendait spécial pour moi, c’est qu’il jouait un football très offensif, mais cela signifie aussi pour moi : que faites-vous sans le ballon ? Il y avait juste certains entraîneurs qui avaient le courage de mettre une pression élevée et agressive. Sampaoli en était un, avec Marcelo Bielsa. Je suis sûr qu’il nous analysera jusqu’au bout, car c’est aussi un énorme bourreau de travail. Et alors il verra un Feyenoord qui utilise un style de jeu similaire. Quant à Marseille, il s’agit sans aucun doute d’une bonne équipe. Ils ne sont pas en demi-finale sans raison » Arne Slot – Source : Voetbal International (24/04/2022) Sampaoli se méfie de Feyenoord !

Si l’ancien entraineur de Rotterdam est très admiratif de son adversaire, la réciproque est vraie. Si l’entraineur argentin, Jorge Sampaoli est moins bavard que son collègue de banc, il prend cette équipe du Feyenoord très au sérieux. Après le match contre Nantes mercredi dernier, le coach olympien a tenu à complimenter son adversaire et espère du jeu pour cette finale européenne:

« Feyenoord ? Oui, on sait que c'est une très bonne équipe avec un très bon entraîneur. J'espère que ce sera de bons matchs offensifs, je respecte beaucoup cette équipe et ce club. » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse d'avant match (20/04/2022)