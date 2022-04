OM : Le but de Gerson enflamme internet !

L’Olympique de Marseille s’est imposé ce dimanche soir face à Reims (0-1) sur un but magnifique de Gerson à l’occasion de la 34 journée de Ligue 1. La réalisation sublime du milieu de terrain brésilien de l’OM a rapidement enflammé les réseaux sociaux.

L’OM est aller cherche une victoire lors de son déplacement à Reims ce dimanche soir en match de clôture de la 34e journée de Ligue 1. C’est Gerson qui a inscrit le but de la victoire. Un but extraordinaire qui a enflammé la toile. Voici un petit florilège des réactions sur twitter.

Le milieu de terrain Brésilien était en zone mixte après la rencontre. Il a notamment évoqué son but splendide et surtout décisif en cette fin de saison dans la course au podium.

« C’est une victoire très importante, je suis très heureux d’avoir apporté ma pierre à l’édifice. L’équipe a bien joué collectivement. Je suis content du but que j’ai inscrit et des trois points. Je me sens comme à la maison, la famille est heureuse. Au club, avec mes coéquipiers, je suis heureux. On travaille toujours pour évoluer dans le bon sens. Je sais que j’ai une bonne phase, mais je dois rester concentré, que je continue à travailler pour m’améliorer encore plus » Gerson – source : Zone Mixte (24/04/22)