OM : Les images de la lucarne d’Harit et du raid d’Egan-Reley !

L’Olympique de Marseille poursuit sa préparation avec intensité au centre d’entraînement. Les séances offrent régulièrement de beaux gestes techniques et des actions spectaculaires, à l’image des deux séquences captées ces dernières heures.

Alors que la mise à l’écart et sur la liste des transfert de Rowe et Rabiot secouent l’OM, les joueurs s’entrainent en vue de la reception du Paris FC ce samedi. Voici deux jolis gestes publiés par le média officiel de l’OM…

La lucarne d’Amine Harit

Lors d’un exercice devant le but, Amine Harit a signé une frappe puissante et parfaitement placée en pleine lucarne. Le joueur annoncé partant va-t-il profiter de la situation de Rabiot pour prendre du temps de jeu ?

L’audace de CJ Egan-Riley

Sur une autre séquence, le défenseur anglais CJ Egan-Riley s’est offert un véritable raid solitaire. Parti de sa moitié de terrain, le joueur a éliminé plusieurs adversaires avant de conclure d’un tir précis. Une action peu commune pour un défenseur central, qui témoigne de son assurance et de son volume de jeu.