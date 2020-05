OM: L’hypothèse d’un départ d’Eyraud (pour conserver Villas-Boas) voit le jour…

Zubizarreta a quitté les fonctions de directeur sportif de l’OM jeudi dernier. Alors que l’avenir de Villas-Boas est incertain, celui de Jacques-Henri Eyraud pourrait se trouver loin de Marseille selon La Provence…

L’une des pistes évoquée à ce jour, c’est un départ de Eyraud– Ricavy

« C’est l’une des pistes évoquée aujourd’hui, quand on parle avec les gens qui connaissent bien ce milieu. J’ai discuté avec quelques confrères, et au final c’est une des idées qui se faisait jour aujourd’hui. Avec le départ de Zubizarreta on se disait que Villas-Boas pourrait quitter le club lui aussi, mais Frank McCourt est entré dans le jeu au milieu. Et l’une des pistes évoquée à ce jour, c’est un départ de Jacques-Henri Eyraud. » Guilhem Ricavy— Source: Azur TV